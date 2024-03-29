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В трех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 29.03.2024
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17:59 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936715031.html
В трех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В трех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 29.03.2024
В трех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в трех областях Украины, сообщил национальный оператор "Укрэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:59
2024-03-29T17:59
специальная военная операция на украине
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запорожская область
укрэнерго
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в трех областях Украины, сообщил национальный оператор "Укрэнерго" в Telegram-канале. "Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить графики аварийных отключений до вечера в Днепропетровской, Запорожской (часть Запорожской области РФ находится под контролем ВСУ, на данный момент под контролем России находится более 70% Запорожской области), Кировоградской областях", - говорится в сообщении "Укрэнерго". Уточняется, что причиной отключений является отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления. Кроме того, сообщается о действии ограничений по подаче электроэнергии в Харьковской области. Ранее в четверг исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что почти все энергоблоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭС на Украине получили повреждения в результате ударов ВС РФ. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936519559.html
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936102621.html
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в мире, жкх, украина, россия, запорожская область, укрэнерго, вооруженные силы украины, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Россия, Запорожская область, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины, ДТЭК
В трех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

"Укрэнерго" сообщило о введении аварийных отключений электроэнергии в 3 областях

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в трех областях Украины, сообщил национальный оператор "Укрэнерго" в Telegram-канале.
"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить графики аварийных отключений до вечера в Днепропетровской, Запорожской (часть Запорожской области РФ находится под контролем ВСУ, на данный момент под контролем России находится более 70% Запорожской области), Кировоградской областях", - говорится в сообщении "Укрэнерго".
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Уточняется, что причиной отключений является отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления. Кроме того, сообщается о действии ограничений по подаче электроэнергии в Харьковской области.
Ранее в четверг исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что почти все энергоблоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭС на Украине получили повреждения в результате ударов ВС РФ.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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