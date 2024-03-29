Президент Болгарии призвал к прекращению огня на Украине
Президент Болгарии Радев назвал дальнейшую эскалацию на Украине недопустимой
Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев призвал международное сообщество направить усилия на прекращение огня на Украине и восстановление дипломатического диалога, а также заявил о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта.
"Мы должны делать все возможное, чтобы направить дипломатические усилия на прекращение огня, возобновление диалога и поиск мира в соответствии с принципами ООН и международного права", - приводит слова Радева Болгарское телеграфное агентство БТА.
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Президент Болгарии также выразил свое несогласие с позицией западных лидеров, допускающих отправку войск на Украину, и призвал к недопущению эскалации конфликта.
"Мы должны помогать Украине, но также должны не допустить опасной эскалации и втягивания всех нас в конфликт, который означает глобальное противостояние с непредсказуемыми последствиями для человечества", - сказал он.
После конференции в Париже в конце февраля по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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