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Президент Болгарии призвал к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:37 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936670222.html
Президент Болгарии призвал к прекращению огня на Украине
Президент Болгарии призвал к прекращению огня на Украине - РИА Новости, 29.03.2024
Президент Болгарии призвал к прекращению огня на Украине
Президент Болгарии Румен Радев призвал международное сообщество направить усилия на прекращение огня на Украине и восстановление дипломатического диалога, а... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:37
2024-03-29T15:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
румен радев
радослав сикорский
болгария
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев призвал международное сообщество направить усилия на прекращение огня на Украине и восстановление дипломатического диалога, а также заявил о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта. "Мы должны делать все возможное, чтобы направить дипломатические усилия на прекращение огня, возобновление диалога и поиск мира в соответствии с принципами ООН и международного права", - приводит слова Радева Болгарское телеграфное агентство БТА. Президент Болгарии также выразил свое несогласие с позицией западных лидеров, допускающих отправку войск на Украину, и призвал к недопущению эскалации конфликта. "Мы должны помогать Украине, но также должны не допустить опасной эскалации и втягивания всех нас в конфликт, который означает глобальное противостояние с непредсказуемыми последствиями для человечества", - сказал он. После конференции в Париже в конце февраля по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20231213/deputaty-1915632931.html
https://ria.ru/20240314/ukraina-1933057536.html
https://ria.ru/20230120/bolgariya-1846146173.html
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в мире, украина, румен радев, радослав сикорский, болгария
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Румен Радев, Радослав Сикорский, Болгария
Президент Болгарии призвал к прекращению огня на Украине

Президент Болгарии Радев назвал дальнейшую эскалацию на Украине недопустимой

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев призвал международное сообщество направить усилия на прекращение огня на Украине и восстановление дипломатического диалога, а также заявил о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта.
"Мы должны делать все возможное, чтобы направить дипломатические усилия на прекращение огня, возобновление диалога и поиск мира в соответствии с принципами ООН и международного права", - приводит слова Радева Болгарское телеграфное агентство БТА.
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Президент Болгарии также выразил свое несогласие с позицией западных лидеров, допускающих отправку войск на Украину, и призвал к недопущению эскалации конфликта.
"Мы должны помогать Украине, но также должны не допустить опасной эскалации и втягивания всех нас в конфликт, который означает глобальное противостояние с непредсказуемыми последствиями для человечества", - сказал он.
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После конференции в Париже в конце февраля по поддержке Украины президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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