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В бундестаге сделали неожиданное заявление об отправке войск на Украину - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 29.03.2024 (обновлено: 15:14 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936627416.html
В бундестаге сделали неожиданное заявление об отправке войск на Украину
В бундестаге сделали неожиданное заявление об отправке войск на Украину - РИА Новости, 29.03.2024
В бундестаге сделали неожиданное заявление об отправке войск на Украину
Эксперты бундестага попытались оправдать отправку войск ЕС на Украину. О содержании экспертного доклада военного ведомства написало издание Die Zeit. "Если... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:30
2024-03-29T15:14
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Эксперты бундестага попытались оправдать отправку войск ЕС на Украину. О содержании экспертного доклада военного ведомства написало издание Die Zeit. "Если военные подразделения какого-либо государства - члена НАТО участвуют в коллективной самообороне в соответствии со статьей 51 Устава ООН на стороне Украины и при этом во время боевых действий подвергаются удару другой стороны (России), то это не является основанием применения статьи 5 устава НАТО", — говорится в публикации.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936592164.html
https://ria.ru/20240329/makron-1936576759.html
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в мире, украина, нато, евросоюз, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Евросоюз, Россия
В бундестаге сделали неожиданное заявление об отправке войск на Украину

Бундестаг: отправка войск на Украину не сделает страны НАТО частью конфликта

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Эксперты бундестага попытались оправдать отправку войск ЕС на Украину. О содержании экспертного доклада военного ведомства написало издание Die Zeit.

"Если военные подразделения какого-либо государства - члена НАТО участвуют в коллективной самообороне в соответствии со статьей 51 Устава ООН на стороне Украины и при этом во время боевых действий подвергаются удару другой стороны (России), то это не является основанием применения статьи 5 устава НАТО", — говорится в публикации.
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В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.
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