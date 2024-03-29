В бундестаге сделали неожиданное заявление об отправке войск на Украину
Бундестаг: отправка войск на Украину не сделает страны НАТО частью конфликта
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г"
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" . Архивное фото
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Эксперты бундестага попытались оправдать отправку войск ЕС на Украину. О содержании экспертного доклада военного ведомства написало издание Die Zeit.
"Если военные подразделения какого-либо государства - члена НАТО участвуют в коллективной самообороне в соответствии со статьей 51 Устава ООН на стороне Украины и при этом во время боевых действий подвергаются удару другой стороны (России), то это не является основанием применения статьи 5 устава НАТО", — говорится в публикации.
"Если военные подразделения какого-либо государства - члена НАТО участвуют в коллективной самообороне в соответствии со статьей 51 Устава ООН на стороне Украины и при этом во время боевых действий подвергаются удару другой стороны (России), то это не является основанием применения статьи 5 устава НАТО", — говорится в публикации.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.