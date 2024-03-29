https://ria.ru/20240329/ukraina-1936627416.html

В бундестаге сделали неожиданное заявление об отправке войск на Украину

В бундестаге сделали неожиданное заявление об отправке войск на Украину - РИА Новости, 29.03.2024

В бундестаге сделали неожиданное заявление об отправке войск на Украину

Эксперты бундестага попытались оправдать отправку войск ЕС на Украину. О содержании экспертного доклада военного ведомства написало издание Die Zeit. "Если... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:30

2024-03-29T13:30

2024-03-29T15:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

евросоюз

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Эксперты бундестага попытались оправдать отправку войск ЕС на Украину. О содержании экспертного доклада военного ведомства написало издание Die Zeit. "Если военные подразделения какого-либо государства - члена НАТО участвуют в коллективной самообороне в соответствии со статьей 51 Устава ООН на стороне Украины и при этом во время боевых действий подвергаются удару другой стороны (России), то это не является основанием применения статьи 5 устава НАТО", — говорится в публикации.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936592164.html

https://ria.ru/20240329/makron-1936576759.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, нато, евросоюз, россия