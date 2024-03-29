https://ria.ru/20240329/ukraina-1936613799.html

Песков прокомментировал заявление Киева о возможности пообщаться с Москвой

Песков прокомментировал заявление Киева о возможности пообщаться с Москвой - РИА Новости, 29.03.2024

Песков прокомментировал заявление Киева о возможности пообщаться с Москвой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Киева о возможности пообщаться с Россией тем, что это противоречит запрету Владимира РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:52

2024-03-29T12:52

2024-03-29T15:12

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Киева о возможности пообщаться с Россией тем, что это противоречит запрету Владимира Зеленского вести переговоры."Первое, конечно, такое заявление, оно абсолютно противоречит запрету кодифицированному для президента Украины вести переговоры с Россией — это первое", — сказал он.Кроме того, отметил представитель Кремля, для российской стороны вряд ли могут быть приемлемы "какие-то правила, которым мы должны следовать и которые будут кем-то еще выработаны"."Это единственное, что можно сказать. А в остальном, конечно, лучше, чтобы это комментировали все-таки мои коллеги из министерства иностранных дел", — добавил Песков.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью индийскому телеканалу NDTV, что обсуждения с Россией могут проходить в рамках возможных второго и третьего саммитов по "формуле мира" в Швейцарии. По его словам, такое общение с Москвой может идти "согласно правилам, одобренным участниками" саммита.

https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936453150.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина