https://ria.ru/20240329/ukraina-1936585108.html

Доклад ООН про пытки не повлиял на Украину, заявила российский сенатор

Доклад ООН про пытки не повлиял на Украину, заявила российский сенатор - РИА Новости, 29.03.2024

Доклад ООН про пытки не повлиял на Украину, заявила российский сенатор

Доклад ООН про пытки на Украине не имел последствий для Киева, Запад потворствует преступлениям киевского режима, сказала РИА Новости сенатор Наталья... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:43

2024-03-29T11:43

2024-03-29T14:27

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Доклад ООН про пытки на Украине не имел последствий для Киева, Запад потворствует преступлениям киевского режима, сказала РИА Новости сенатор Наталья Никонорова. Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк. "То, что факты попали в отчет УВКПЧ ООН, во-первых, не говорит нам о каком-то возможном прорыве в этой сфере, потому что, напомню, что и ранее в отчетах УВКПЧ появлялись соответствующие факты о наличии тайных тюрем СБУ, были также и сообщения о количестве погибших со стороны Донецкой и Луганской Народных Республик, я сейчас говорю о подсчетах, которые публиковались, начиная с 2014-2015 года этим институтом. Но, тем не менее, каких-либо последствий киевский режим на себе абсолютно не испытал. Даже никто не пожурил, никто ничего не осудил", - отметила Никонорова.По ее словам, осуждения действий киевского режима по отношению к российским военнопленным ждать не стоит. "К сожалению, продолжает коллективный Запад потворствовать военным преступлениям Киева. Поэтому нам с нашей стороны необходимо дальше продолжать нашу работу по фиксации, документированию, по расследованию соответствующих преступлений и по осуждению военных преступников", - заключила она.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915030217.html

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в мире, здоровье - общество, украина, киев, россия, наталья никонорова, оон, служба безопасности украины