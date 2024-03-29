Рейтинг@Mail.ru
Сырский сделал шокирующее заявление о ВС России - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 29.03.2024 (обновлено: 14:24 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936574281.html
Сырский сделал шокирующее заявление о ВС России
Сырский сделал шокирующее заявление о ВС России - РИА Новости, 29.03.2024
Сырский сделал шокирующее заявление о ВС России
Украинские войска испытывают серьезные трудности на передовой, цитирует главкома ВСУ Александра Сырского агентство "Укринформ". "Ситуация на фронте... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:05
2024-03-29T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_afc0a2347b86c39da8262d867c7b6dcf.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска испытывают серьезные трудности на передовой, цитирует главкома ВСУ Александра Сырского агентство "Укринформ". "Ситуация на фронте действительно сложная. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил", — сказал он.Сырский отметил, что Россия применяет управляемые авиабомбы, разрушающие позиции ВСУ, при этом преимущество в артиллерии у российских военных один к шести.Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936531076.html
https://ria.ru/20240329/makron-1936576759.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_86:0:1013:695_1920x0_80_0_0_b08a3c9972cd388982e7657090ee4eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Сырский сделал шокирующее заявление о ВС России

Сырский вновь назвал ситуацию для украинских военных на фронте сложной

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска испытывают серьезные трудности на передовой, цитирует главкома ВСУ Александра Сырского агентство "Укринформ".

"Ситуация на фронте действительно сложная. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил", — сказал он.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Постпред Эстонии при НАТО призвал пойти на радикальный шаг на Украине
09:06
Сырский отметил, что Россия применяет управляемые авиабомбы, разрушающие позиции ВСУ, при этом преимущество в артиллерии у российских военных один к шести.

Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Три часа. Заявление Макрона о Путине привело бразильцев в ярость
11:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала