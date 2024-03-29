Сырский сделал шокирующее заявление о ВС России
Сырский вновь назвал ситуацию для украинских военных на фронте сложной
© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска испытывают серьезные трудности на передовой, цитирует главкома ВСУ Александра Сырского агентство "Укринформ".
"Ситуация на фронте действительно сложная. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил", — сказал он.
"Ситуация на фронте действительно сложная. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил", — сказал он.
Сырский отметил, что Россия применяет управляемые авиабомбы, разрушающие позиции ВСУ, при этом преимущество в артиллерии у российских военных один к шести.
Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.
Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.