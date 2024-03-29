https://ria.ru/20240329/ukraina-1936574281.html

Сырский сделал шокирующее заявление о ВС России

Сырский сделал шокирующее заявление о ВС России - РИА Новости, 29.03.2024

Сырский сделал шокирующее заявление о ВС России

Украинские войска испытывают серьезные трудности на передовой, цитирует главкома ВСУ Александра Сырского агентство "Укринформ". "Ситуация на фронте... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:05

2024-03-29T11:05

2024-03-29T14:24

специальная военная операция на украине

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александр сырский

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска испытывают серьезные трудности на передовой, цитирует главкома ВСУ Александра Сырского агентство "Укринформ". "Ситуация на фронте действительно сложная. Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил", — сказал он.Сырский отметил, что Россия применяет управляемые авиабомбы, разрушающие позиции ВСУ, при этом преимущество в артиллерии у российских военных один к шести.Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.

https://ria.ru/20240329/ukraina-1936531076.html

https://ria.ru/20240329/makron-1936576759.html

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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины