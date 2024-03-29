https://ria.ru/20240329/ukraina-1936573741.html

Премьер Польши признал, что вынужден быть жестким с Украиной

Премьер Польши признал, что вынужден быть жестким с Украиной - РИА Новости, 29.03.2024

Премьер Польши признал, что вынужден быть жестким с Украиной

Премьер Польши Дональд Туск, комментируя ситуацию с протестами фермеров и дальнобойщиков, заявил в интервью газете Pais, что ему приходится быть "жестким с... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:03

2024-03-29T11:03

2024-03-29T11:40

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польша

украина

дональд туск

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск, комментируя ситуацию с протестами фермеров и дальнобойщиков, заявил в интервью газете Pais, что ему приходится быть "жестким с украинскими друзьями", но это один из самых печальный моментов в его политической карьере. "Самые печальные моменты в моей политической карьере - это моменты, когда мне приходится быть жестким с нашими украинскими друзьями. Как премьер-министр Польши я должен защищать фундаментальные интересы Польши. Поиск решения этой проблемы отнимает у меня значительную часть времени", - заявил Туск, комментируя ситуацию с протестами. Он отметил, что Польша "хочет помочь Украине, чем может". "Но на последнем Евросовете я утверждал, что идею свободной торговли с Украиной необходимо пересмотреть. Думаю, я убедил Францию, Италию и Австрию. Я хочу справедливого соглашения с Украиной по этому поводу, хочу найти общий знаменатель для интересов Украины, Польши и всего ЕС", - добавил он. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих: прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240328/bezhentsy-1936358298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, дональд туск