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Премьер Польши признал, что вынужден быть жестким с Украиной - РИА Новости, 29.03.2024
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11:03 29.03.2024 (обновлено: 11:40 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936573741.html
Премьер Польши признал, что вынужден быть жестким с Украиной
Премьер Польши признал, что вынужден быть жестким с Украиной - РИА Новости, 29.03.2024
Премьер Польши признал, что вынужден быть жестким с Украиной
Премьер Польши Дональд Туск, комментируя ситуацию с протестами фермеров и дальнобойщиков, заявил в интервью газете Pais, что ему приходится быть "жестким с... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:03
2024-03-29T11:40
в мире
польша
украина
дональд туск
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск, комментируя ситуацию с протестами фермеров и дальнобойщиков, заявил в интервью газете Pais, что ему приходится быть "жестким с украинскими друзьями", но это один из самых печальный моментов в его политической карьере. "Самые печальные моменты в моей политической карьере - это моменты, когда мне приходится быть жестким с нашими украинскими друзьями. Как премьер-министр Польши я должен защищать фундаментальные интересы Польши. Поиск решения этой проблемы отнимает у меня значительную часть времени", - заявил Туск, комментируя ситуацию с протестами. Он отметил, что Польша "хочет помочь Украине, чем может". "Но на последнем Евросовете я утверждал, что идею свободной торговли с Украиной необходимо пересмотреть. Думаю, я убедил Францию, Италию и Австрию. Я хочу справедливого соглашения с Украиной по этому поводу, хочу найти общий знаменатель для интересов Украины, Польши и всего ЕС", - добавил он. Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих: прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
https://ria.ru/20240328/bezhentsy-1936358298.html
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в мире, польша, украина, дональд туск
В мире, Польша, Украина, Дональд Туск
Премьер Польши признал, что вынужден быть жестким с Украиной

Туск выразил сожаление, что ему приходится вести себя жестко с Украиной

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск, комментируя ситуацию с протестами фермеров и дальнобойщиков, заявил в интервью газете Pais, что ему приходится быть "жестким с украинскими друзьями", но это один из самых печальный моментов в его политической карьере.
"Самые печальные моменты в моей политической карьере - это моменты, когда мне приходится быть жестким с нашими украинскими друзьями. Как премьер-министр Польши я должен защищать фундаментальные интересы Польши. Поиск решения этой проблемы отнимает у меня значительную часть времени", - заявил Туск, комментируя ситуацию с протестами.
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Он отметил, что Польша "хочет помочь Украине, чем может". "Но на последнем Евросовете я утверждал, что идею свободной торговли с Украиной необходимо пересмотреть. Думаю, я убедил Францию, Италию и Австрию. Я хочу справедливого соглашения с Украиной по этому поводу, хочу найти общий знаменатель для интересов Украины, Польши и всего ЕС", - добавил он.
Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Аграрии в Польше протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. Основные требования протестующих: прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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