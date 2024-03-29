https://ria.ru/20240329/ukraina-1936528418.html

Минэнерго Украины заявило о новой массированной атаке на объекты энергетики

Минэнерго Украины заявило о новой массированной атаке на объекты энергетики - РИА Новости, 29.03.2024

Минэнерго Украины заявило о новой массированной атаке на объекты энергетики

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны, под ударом оказались объекты генерации. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T08:53

2024-03-29T08:53

2024-03-29T14:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

герман галущенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734325335_590:393:2500:1467_1920x0_80_0_0_e016c9459adb134592d566210cef4aa2.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны, под ударом оказались объекты генерации. Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. "Очередная массированная атака на нашу энергетику. На этот раз враг бьет по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки были, в частности, объекты генерации электроэнергии. Энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий", — написал Галущенко на своей странице в соцсети Facebook*. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, герман галущенко