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Минэнерго Украины заявило о новой массированной атаке на объекты энергетики - РИА Новости, 29.03.2024
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08:53 29.03.2024 (обновлено: 14:22 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936528418.html
Минэнерго Украины заявило о новой массированной атаке на объекты энергетики
Минэнерго Украины заявило о новой массированной атаке на объекты энергетики - РИА Новости, 29.03.2024
Минэнерго Украины заявило о новой массированной атаке на объекты энергетики
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны, под ударом оказались объекты генерации. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:53
2024-03-29T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
герман галущенко
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны, под ударом оказались объекты генерации. Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. "Очередная массированная атака на нашу энергетику. На этот раз враг бьет по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки были, в частности, объекты генерации электроэнергии. Энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий", — написал Галущенко на своей странице в соцсети Facebook*. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, герман галущенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Герман Галущенко
Минэнерго Украины заявило о новой массированной атаке на объекты энергетики

Галущенко заявил о новой массированной атаке на объекты энергетики Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны, под ударом оказались объекты генерации.
Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях.
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"Очередная массированная атака на нашу энергетику. На этот раз враг бьет по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки были, в частности, объекты генерации электроэнергии. Энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий", — написал Галущенко на своей странице в соцсети Facebook*.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерман Галущенко
 
 
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