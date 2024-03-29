Минэнерго Украины заявило о новой массированной атаке на объекты энергетики
Галущенко заявил о новой массированной атаке на объекты энергетики Украины
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о новой массированной атаке по энергетике страны, под ударом оказались объекты генерации.
Ночью на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях.
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"Очередная массированная атака на нашу энергетику. На этот раз враг бьет по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки были, в частности, объекты генерации электроэнергии. Энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий", — написал Галущенко на своей странице в соцсети Facebook*.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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