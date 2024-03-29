https://ria.ru/20240329/ukraina-1936505476.html
Лавров рассказал о гарантиях безопасности в случае переговоров по Украине
Лавров рассказал о гарантиях безопасности в случае переговоров по Украине - РИА Новости, 29.03.2024
Лавров рассказал о гарантиях безопасности в случае переговоров по Украине
Россия в случае мирного урегулирования конфликта на Украине готова гарантировать интересы безопасности других участников процесса, если такие же гарантии... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T00:39
2024-03-29T00:39
2024-03-29T11:09
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия в случае мирного урегулирования конфликта на Украине готова гарантировать интересы безопасности других участников процесса, если такие же гарантии предоставят ей самой, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью "Известиям". По его словам, в мирной инициативе Китая, которую Пекин предложил в феврале 2023 года и которая состоит из 12 пунктов, говорится о здравых вещах и Москва позитивно отреагировала на этот документ. "В отличие от безумной с точки зрения дипломатических перспектив "формулы" Зеленского, этот китайский документ исходил из анализа причин происходящего и из необходимости их устранить", — сказал Лавров. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что этот план выстроен по логике от общего к частному, там констатируется непорядок в сфере безопасности в Европе и в мире, а также то, что причина этого заключается в невыполнении Устава ООН.Он также отметил, что в китайском документе односторонние санкции, к которым Запад стал активно прибегать задолго до начала специальной военной операции, названы раздражителем, который необходимо устранить. На этой основе надо договариваться о том, чтобы обеспечивать равную безопасность для всех участников процесса, сказал он."Это наша позиция. Как воплотить эти принципы в жизнь, можно понять только сев за стол переговоров", — отметил министр. При этом диалог должен строиться не на условиях "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, а на основе разбора проблем в сфере безопасности, признания реалий на земле и гарантий законных интересов безопасности России, добавил Лавров.
https://ria.ru/20231026/lavrov-1905385630.html
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https://ria.ru/20240214/lavrov-1927297821.html
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россия, европа, украина, сергей лавров, оон, в мире
Россия, Европа, Украина, Сергей Лавров, ООН, В мире
Лавров рассказал о гарантиях безопасности в случае переговоров по Украине
Глава МИД РФ Лавров назвал преимущества предложенного Китаем плана по Украине
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Россия в случае мирного урегулирования конфликта на Украине готова гарантировать интересы безопасности других участников процесса, если такие же гарантии предоставят ей самой, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью
"Известиям".
По его словам, в мирной инициативе Китая
, которую Пекин
предложил в феврале 2023 года и которая состоит из 12 пунктов, говорится о здравых вещах и Москва позитивно отреагировала на этот документ.
"В отличие от безумной с точки зрения дипломатических перспектив "формулы" Зеленского, этот китайский документ исходил из анализа причин происходящего и из необходимости их устранить", — сказал Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что этот план выстроен по логике от общего к частному, там констатируется непорядок в сфере безопасности в Европе
и в мире, а также то, что причина этого заключается в невыполнении Устава ООН
.
Он также отметил, что в китайском документе односторонние санкции, к которым Запад стал активно прибегать задолго до начала специальной военной операции, названы раздражителем, который необходимо устранить.
На этой основе надо договариваться о том, чтобы обеспечивать равную безопасность для всех участников процесса, сказал он.
"Это наша позиция. Как воплотить эти принципы в жизнь, можно понять только сев за стол переговоров", — отметил министр.
При этом диалог должен строиться не на условиях "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, а на основе разбора проблем в сфере безопасности, признания реалий на земле и гарантий законных интересов безопасности России, добавил Лавров.