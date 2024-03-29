https://ria.ru/20240329/ukraina-1936505024.html
Лавров анонсировал очередную встречу с послами по Украине
Лавров анонсировал очередную встречу с послами по Украине - РИА Новости, 29.03.2024
Лавров анонсировал очередную встречу с послами по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям" рассказал, что в начале апреля проведет очередную встречу с послами стран мирового большинства, на которой... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T00:35
2024-03-29T00:35
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Известиям" рассказал, что в начале апреля проведет очередную встречу с послами стран мирового большинства, на которой будут даны оценки событиям на Украине. "Уже дважды встречался с послами мирового большинства в Москве. Еще одна встреча будет в начале апреля. Мы разъясняем им нашу оценку того, как развивается ситуация вокруг Украины", - сказал министр. Лавров добавил, что на предыдущей встрече, которая состоялась "около двух месяцев назад", разбиралась "формула мира", предложенная Владимиром Зеленским, была отмечена ее несостоятельность. "Давайте возьмем только один аспект этой "формулы" – Россия должна освободить Крым, Донбасс и Новороссию. Во-первых, в 1991 году УССР выходила из Советского Союза на основе Декларации о независимости, в которой было записано, что Украина – нейтральное, внеблоковое государство, живет в добрососедстве со всеми бывшими республиками, соблюдает права человека и права национальных меньшинств. Ничего этого не осталось", - сказал глава МИД РФ.
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россия, украина, москва, сергей лавров, владимир зеленский, в мире
Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, В мире
Лавров анонсировал очередную встречу с послами по Украине
Лавров в апреле обсудит конфликт на Украине с послами стран мирового большинства
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью
"Известиям" рассказал, что в начале апреля проведет очередную встречу с послами стран мирового большинства, на которой будут даны оценки событиям на Украине.
"Уже дважды встречался с послами мирового большинства в Москве. Еще одна встреча будет в начале апреля. Мы разъясняем им нашу оценку того, как развивается ситуация вокруг Украины", - сказал министр.
Лавров добавил, что на предыдущей встрече, которая состоялась "около двух месяцев назад", разбиралась "формула мира", предложенная Владимиром Зеленским, была отмечена ее несостоятельность.
"Давайте возьмем только один аспект этой "формулы" – Россия должна освободить Крым, Донбасс и Новороссию. Во-первых, в 1991 году УССР выходила из Советского Союза на основе Декларации о независимости, в которой было записано, что Украина – нейтральное, внеблоковое государство, живет в добрососедстве со всеми бывшими республиками, соблюдает права человека и права национальных меньшинств. Ничего этого не осталось", - сказал глава МИД РФ.