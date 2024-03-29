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Иран отреагировал на авиаудары ВВС Израиля по Сирии - РИА Новости, 29.03.2024
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16:24 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/udary-1936683548.html
Иран отреагировал на авиаудары ВВС Израиля по Сирии
Иран отреагировал на авиаудары ВВС Израиля по Сирии - РИА Новости, 29.03.2024
Иран отреагировал на авиаудары ВВС Израиля по Сирии
МИД Ирана осудил авиаудары, совершенные израильскими ВВС в ночь на пятницу по сирийской провинции Алеппо, официальный представитель министерства Насер Канаани... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:24
2024-03-29T16:24
в мире
израиль
сирия
алеппо
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕГЕРАН, 29 мар – РИА Новости. МИД Ирана осудил авиаудары, совершенные израильскими ВВС в ночь на пятницу по сирийской провинции Алеппо, официальный представитель министерства Насер Канаани призвал Совбез ООН применить сдерживающие меры против Израиля. Ранее министерство обороны Сирии сообщило, что в ночь на пятницу израильская боевая авиация нанесла удары по объектам в сирийской провинции Алеппо, в результате которых погибли мирные граждане и военнослужащие. "Представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил авиаудары Израиля, нанесенные в ночь на пятницу по нескольким районам сирийской провинции Алеппо, которые привели к гибели ряда сирийских военнослужащих и мирных жителей", - говорится в сообщении, размещённом в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства. Канаани назвал эти атаки нарушением международных законов, суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также серьезной угрозой миру, региональной и международной безопасности. Он призвал мировое сообщество и Совет безопасности ООН наряду с осуждением такого рода атак применить сдерживающие Израиль меры. После начала военных действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС израильская авиация регулярно наносит удары по Сирии. Ранее Израиль обстреливал аэропорты Дамаска и Алеппо, выведя их из строя на некоторое время. Вечером 28 марта министерство обороны Сирии также сообщило, что двое мирных жителей ранены в результате израильского удара по жилому дому в сирийской столичной провинции Дамаск. Агентство Fars со ссылкой на отдел по связям с общественностью Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) 26 марта сообщило о гибели иранского советника в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии в результате воздушной атаки израильских сил.
https://ria.ru/20231012/izrail-1902393837.html
https://ria.ru/20240321/udary-1934760142.html
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в мире, израиль, сирия, алеппо, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Сирия, Алеппо, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Иран отреагировал на авиаудары ВВС Израиля по Сирии

Иранский МИД осудил авиаудары ВВС Израиля по сирийскому Алеппо

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 29 мар – РИА Новости. МИД Ирана осудил авиаудары, совершенные израильскими ВВС в ночь на пятницу по сирийской провинции Алеппо, официальный представитель министерства Насер Канаани призвал Совбез ООН применить сдерживающие меры против Израиля.
Ранее министерство обороны Сирии сообщило, что в ночь на пятницу израильская боевая авиация нанесла удары по объектам в сирийской провинции Алеппо, в результате которых погибли мирные граждане и военнослужащие.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
МИД Сирии назвал атаки Израиля на аэропорты продолжением политики агрессии
12 октября 2023, 22:21
"Представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил авиаудары Израиля, нанесенные в ночь на пятницу по нескольким районам сирийской провинции Алеппо, которые привели к гибели ряда сирийских военнослужащих и мирных жителей", - говорится в сообщении, размещённом в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.
Канаани назвал эти атаки нарушением международных законов, суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также серьезной угрозой миру, региональной и международной безопасности. Он призвал мировое сообщество и Совет безопасности ООН наряду с осуждением такого рода атак применить сдерживающие Израиль меры.
После начала военных действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС израильская авиация регулярно наносит удары по Сирии. Ранее Израиль обстреливал аэропорты Дамаска и Алеппо, выведя их из строя на некоторое время.
Вечером 28 марта министерство обороны Сирии также сообщило, что двое мирных жителей ранены в результате израильского удара по жилому дому в сирийской столичной провинции Дамаск.
Агентство Fars со ссылкой на отдел по связям с общественностью Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) 26 марта сообщило о гибели иранского советника в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии в результате воздушной атаки израильских сил.
Сирийский военный
Россия осудила удары Израиля по Сирии
21 марта, 17:31
 
В миреИзраильСирияАлеппоООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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