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В Самаре поймали бывших мигрантов, уклонившихся от воинского учета
В Самаре поймали бывших мигрантов, уклонившихся от воинского учета - РИА Новости, 29.03.2024
В Самаре поймали бывших мигрантов, уклонившихся от воинского учета
Военные следователи СК установили свыше 10 бывших мигрантов, уклоняющихся от воинского учета в Самаре, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:08
2024-03-29T14:08
2024-03-29T14:08
самара
россия
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Военные следователи СК установили свыше 10 бывших мигрантов, уклоняющихся от воинского учета в Самаре, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Самарскому гарнизону. Офицеры гарнизона вместе с другими силовиками 29 марта в Кировском районе Самары провели рейд по бывшим мигрантам, получившим гражданство РФ и уклоняющихся от постановки на воинский учет. "В ходе рейдового мероприятия выявлено более 10 лиц, подлежащих постановке на воинский учет, которые препровождены в военный комиссариат Самарской области для постановки на воинский учет, а также привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ (Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету)", - сказали в отделе.
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самара
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самара, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Самара, Россия, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Самаре поймали бывших мигрантов, уклонившихся от воинского учета
В Самаре поймали более десяти бывших мигрантов, уклонившихся от воинского учета