https://ria.ru/20240329/uchet-1936638705.html

В Самаре поймали бывших мигрантов, уклонившихся от воинского учета

В Самаре поймали бывших мигрантов, уклонившихся от воинского учета - РИА Новости, 29.03.2024

В Самаре поймали бывших мигрантов, уклонившихся от воинского учета

Военные следователи СК установили свыше 10 бывших мигрантов, уклоняющихся от воинского учета в Самаре, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:08

2024-03-29T14:08

2024-03-29T14:08

самара

россия

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Военные следователи СК установили свыше 10 бывших мигрантов, уклоняющихся от воинского учета в Самаре, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Самарскому гарнизону. Офицеры гарнизона вместе с другими силовиками 29 марта в Кировском районе Самары провели рейд по бывшим мигрантам, получившим гражданство РФ и уклоняющихся от постановки на воинский учет. "В ходе рейдового мероприятия выявлено более 10 лиц, подлежащих постановке на воинский учет, которые препровождены в военный комиссариат Самарской области для постановки на воинский учет, а также привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ (Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету)", - сказали в отделе.

https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html

самара

россия

кировский район

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самара, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия