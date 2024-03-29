https://ria.ru/20240329/ubiystvo-1936622379.html

Полиция выясняет обстоятельства убийства собаки под Курском

Полиция выясняет обстоятельства убийства собаки под Курском - РИА Новости, 29.03.2024

Полиция выясняет обстоятельства убийства собаки под Курском

Полиция выясняет обстоятельства убийства собаки в деревне Жерновец Курской области, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:13

2024-03-29T13:13

2024-03-29T13:46

происшествия

курская область

россия

роман старовойт

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 29 мар - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства убийства собаки в деревне Жерновец Курской области, сообщили в УМВД России по региону. Губернатор области Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале, что к нему обратились "неравнодушные куряне" и рассказали, что перед его приездом на осмотр Дома культуры в посёлке Жерновец Золотухинского района, где проводится капитальный ремонт, "сотрудники местного сельсовета решили избавиться от щенка, которого подкармливали строители", и убили его. "По данному факту в полицию никто не обращался. В настоящее время инициировано проведение проверки. Сотрудники полиции на месте выясняют обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении УМВД. По данным Старовойта, на месте "обнаружены следы, похожие на кровь, а также контейнер от патрона охотничьего оружия". "Правоохранительные органы установили, что автомобиль на фотографии принадлежит главе сельсовета. На фото также водитель главы и его знакомый – охотник, который имеет в пользовании 2 охотничьих ружья. Ружья изъяли для проведения экспертизы", - отметил он. Старовойт считает эту ситуацию возмутительной. "Сказать, что мне было неприятно и больно, это значит ничего не сказать. И стыдно за бессмысленную человеческую жестокость. Я очень люблю собак. Некоторых своих питомцев взял с улицы и из приюта", - добавил губернатор."Прокуратура Золотухинского района Курской области взяла на контроль проверку, проводимую органами внутренних дел по указанному факту", — сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.

https://ria.ru/20240112/sobaka-1920945522.html

https://ria.ru/20240203/zaderzhanie-1925208875.html

https://ria.ru/20240126/kosulya-1923776276.html

курская область

россия

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Кирилл Волков

происшествия, курская область, россия, роман старовойт, министерство внутренних дел рф (мвд россии)