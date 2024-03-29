https://ria.ru/20240329/ubiystvo-1936622379.html
Полиция выясняет обстоятельства убийства собаки под Курском
Полиция выясняет обстоятельства убийства собаки под Курском - РИА Новости, 29.03.2024
Полиция выясняет обстоятельства убийства собаки под Курском
Полиция выясняет обстоятельства убийства собаки в деревне Жерновец Курской области, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:13
2024-03-29T13:13
2024-03-29T13:46
происшествия
курская область
россия
роман старовойт
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 29 мар - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства убийства собаки в деревне Жерновец Курской области, сообщили в УМВД России по региону. Губернатор области Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале, что к нему обратились "неравнодушные куряне" и рассказали, что перед его приездом на осмотр Дома культуры в посёлке Жерновец Золотухинского района, где проводится капитальный ремонт, "сотрудники местного сельсовета решили избавиться от щенка, которого подкармливали строители", и убили его. "По данному факту в полицию никто не обращался. В настоящее время инициировано проведение проверки. Сотрудники полиции на месте выясняют обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении УМВД. По данным Старовойта, на месте "обнаружены следы, похожие на кровь, а также контейнер от патрона охотничьего оружия". "Правоохранительные органы установили, что автомобиль на фотографии принадлежит главе сельсовета. На фото также водитель главы и его знакомый – охотник, который имеет в пользовании 2 охотничьих ружья. Ружья изъяли для проведения экспертизы", - отметил он. Старовойт считает эту ситуацию возмутительной. "Сказать, что мне было неприятно и больно, это значит ничего не сказать. И стыдно за бессмысленную человеческую жестокость. Я очень люблю собак. Некоторых своих питомцев взял с улицы и из приюта", - добавил губернатор."Прокуратура Золотухинского района Курской области взяла на контроль проверку, проводимую органами внутренних дел по указанному факту", — сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
https://ria.ru/20240112/sobaka-1920945522.html
https://ria.ru/20240203/zaderzhanie-1925208875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курская область, россия, роман старовойт, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Курская область, Россия, Роман Старовойт, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция выясняет обстоятельства убийства собаки под Курском
Полиция расследует убийство собаки под Курском перед приездом губернатора
ВОРОНЕЖ, 29 мар - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства убийства собаки в деревне Жерновец Курской области, сообщили в УМВД России по региону.
Губернатор области Роман Старовойт
написал в своем телеграм-канале, что к нему обратились "неравнодушные куряне" и рассказали, что перед его приездом на осмотр Дома культуры в посёлке Жерновец Золотухинского района, где проводится капитальный ремонт, "сотрудники местного сельсовета решили избавиться от щенка, которого подкармливали строители", и убили его.
"По данному факту в полицию никто не обращался. В настоящее время инициировано проведение проверки. Сотрудники полиции на месте выясняют обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении УМВД.
По данным Старовойта, на месте "обнаружены следы, похожие на кровь, а также контейнер от патрона охотничьего оружия". "Правоохранительные органы установили, что автомобиль на фотографии принадлежит главе сельсовета. На фото также водитель главы и его знакомый – охотник, который имеет в пользовании 2 охотничьих ружья. Ружья изъяли для проведения экспертизы", - отметил он.
Старовойт считает эту ситуацию возмутительной. "Сказать, что мне было неприятно и больно, это значит ничего не сказать. И стыдно за бессмысленную человеческую жестокость. Я очень люблю собак. Некоторых своих питомцев взял с улицы и из приюта", - добавил губернатор.
"Прокуратура Золотухинского района Курской области взяла на контроль проверку, проводимую органами внутренних дел по указанному факту", — сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.