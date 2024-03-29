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На побережье Казахстана обнаружили более 60 мертвых тюленей - РИА Новости, 29.03.2024
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15:52 29.03.2024 (обновлено: 16:06 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/tyuleni-1936675181.html
На побережье Казахстана обнаружили более 60 мертвых тюленей
На побережье Казахстана обнаружили более 60 мертвых тюленей - РИА Новости, 29.03.2024
На побережье Казахстана обнаружили более 60 мертвых тюленей
В Казахстане сотрудники управления рыбной инспекции хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря обнаружили 62 мертвых тюленя, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:52
2024-03-29T16:06
каспийское море
казахстан
в мире
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АЛМА-АТА, 29 мар, - РИА Новости. В Казахстане сотрудники управления рыбной инспекции хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря обнаружили 62 мертвых тюленя, сообщает пресс-служба комитета рыбного хозяйства министерства сельского хозяйства Казахстана. "Двадцать девятого марта 2024 года сотрудниками Управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружены туши мертвых тюленей… По состоянию на 15-00 часов 29 марта 2024 года, обнаружено 62 туш мертвых тюленей", - говорится в сообщении. Сообщается, что на место обнаружения тюленей выехала рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, департамента экологии по Мангистауской области и местных исполнительных органов. "Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды… Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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каспийское море, казахстан, в мире
Каспийское море, Казахстан, В мире
На побережье Казахстана обнаружили более 60 мертвых тюленей

В Казахстане на берегу Каспия обнаружили 62 мертвых тюленей

© Фото : Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики КазахстанТуши мертвых тюленей на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Казахстана
Туши мертвых тюленей на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Казахстана - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
Туши мертвых тюленей на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Казахстана
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АЛМА-АТА, 29 мар, - РИА Новости. В Казахстане сотрудники управления рыбной инспекции хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря обнаружили 62 мертвых тюленя, сообщает пресс-служба комитета рыбного хозяйства министерства сельского хозяйства Казахстана.
«
"Двадцать девятого марта 2024 года сотрудниками Управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружены туши мертвых тюленей… По состоянию на 15-00 часов 29 марта 2024 года, обнаружено 62 туш мертвых тюленей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на место обнаружения тюленей выехала рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, департамента экологии по Мангистауской области и местных исполнительных органов.
"Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды… Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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