На побережье Казахстана обнаружили более 60 мертвых тюленей
В Казахстане на берегу Каспия обнаружили 62 мертвых тюленей
© Фото : Комитет рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики КазахстанТуши мертвых тюленей на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Казахстана
Туши мертвых тюленей на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Казахстана
АЛМА-АТА, 29 мар, - РИА Новости. В Казахстане сотрудники управления рыбной инспекции хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря обнаружили 62 мертвых тюленя, сообщает пресс-служба комитета рыбного хозяйства министерства сельского хозяйства Казахстана.
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"Двадцать девятого марта 2024 года сотрудниками Управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружены туши мертвых тюленей… По состоянию на 15-00 часов 29 марта 2024 года, обнаружено 62 туш мертвых тюленей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на место обнаружения тюленей выехала рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, департамента экологии по Мангистауской области и местных исполнительных органов.
"Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды… Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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19 декабря 2023, 18:32