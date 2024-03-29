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На побережье Казахстана обнаружили более 60 мертвых тюленей

На побережье Казахстана обнаружили более 60 мертвых тюленей - РИА Новости, 29.03.2024

На побережье Казахстана обнаружили более 60 мертвых тюленей

В Казахстане сотрудники управления рыбной инспекции хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря обнаружили 62 мертвых тюленя, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:52

2024-03-29T15:52

2024-03-29T16:06

каспийское море

казахстан

в мире

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АЛМА-АТА, 29 мар, - РИА Новости. В Казахстане сотрудники управления рыбной инспекции хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря обнаружили 62 мертвых тюленя, сообщает пресс-служба комитета рыбного хозяйства министерства сельского хозяйства Казахстана. "Двадцать девятого марта 2024 года сотрудниками Управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружены туши мертвых тюленей… По состоянию на 15-00 часов 29 марта 2024 года, обнаружено 62 туш мертвых тюленей", - говорится в сообщении. Сообщается, что на место обнаружения тюленей выехала рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, департамента экологии по Мангистауской области и местных исполнительных органов. "Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды… Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства мониторинг береговой зоны Каспийского моря продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

https://ria.ru/20231219/tyulen-1916793123.html

каспийское море

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каспийское море, казахстан, в мире