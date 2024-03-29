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США потребуются годы, чтобы догнать "Циркон", считает эксперт - РИА Новости, 29.03.2024
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19:08 29.03.2024 (обновлено: 19:09 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/tsirkon-1936731753.html
США потребуются годы, чтобы догнать "Циркон", считает эксперт
США потребуются годы, чтобы догнать "Циркон", считает эксперт - РИА Новости, 29.03.2024
США потребуются годы, чтобы догнать "Циркон", считает эксперт
США пытаются догнать Россию в области гиперзвукового ракетного оружия морского базирования, но если российские ракеты "Циркон" уже приняты на вооружение, то... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T19:08
2024-03-29T19:09
безопасность
технологии
сша
россия
игорь коротченко
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. США пытаются догнать Россию в области гиперзвукового ракетного оружия морского базирования, но если российские ракеты "Циркон" уже приняты на вооружение, то американским разработчикам для этого понадобятся ещё годы, рассказал РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее издание Defence News со ссылкой на директора Управления ускоренного развития и критических технологий (RCCTO), генерала-лейтенанта Армии США Роберта Раша сообщило, что ВМС США весной проведут испытания гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW). "Работа США в области создания гиперзвуковой ракеты морского базирования является реакцией на более успешные и эффективные разработки России в данной сфере. Американцы пытаются создать аналог российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" и все усилия США в данной сфере сосредоточены на том, чтобы не дать России быть впереди в создании этого оружия", - сказал Коротченко. При этом он подчеркнул, что американский флот находится только на этапе стендовых испытаний, отработки конструкции и подтверждения заданных характеристик. По словам аналитика, до полномасштабных испытаний, не говоря уже о приёме на вооружение ВМС США данного типа оружия "впереди ещё годы и годы работы". "Российская разработка уже принята на вооружение, более того, по сообщениям ряда источников, прошла эффективные испытания в условиях реальных боевых действий для ударов по ряду объектов на Украине и подтвердила свои высочайшие тактико-технические характеристики, а также невозможность противоракетного перехвата существующими западными зенитными ракетными комплексами и системами", - добавил он.
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безопасность, технологии, сша, россия, игорь коротченко
Безопасность, Технологии, США, Россия, Игорь Коротченко
США потребуются годы, чтобы догнать "Циркон", считает эксперт

Коротченко: США, чтобы разработать аналог "Циркона", понадобятся еще годы

© Фото : Минобороны РоссииПуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон с борта фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Минобороны России
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. США пытаются догнать Россию в области гиперзвукового ракетного оружия морского базирования, но если российские ракеты "Циркон" уже приняты на вооружение, то американским разработчикам для этого понадобятся ещё годы, рассказал РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее издание Defence News со ссылкой на директора Управления ускоренного развития и критических технологий (RCCTO), генерала-лейтенанта Армии США Роберта Раша сообщило, что ВМС США весной проведут испытания гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW).
Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете Циркон
19 июля 2021, 13:30
Инфографика
Что известно о новейшей гиперзвуковой ракете "Циркон"Посмотреть
"Работа США в области создания гиперзвуковой ракеты морского базирования является реакцией на более успешные и эффективные разработки России в данной сфере. Американцы пытаются создать аналог российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" и все усилия США в данной сфере сосредоточены на том, чтобы не дать России быть впереди в создании этого оружия", - сказал Коротченко.
При этом он подчеркнул, что американский флот находится только на этапе стендовых испытаний, отработки конструкции и подтверждения заданных характеристик. По словам аналитика, до полномасштабных испытаний, не говоря уже о приёме на вооружение ВМС США данного типа оружия "впереди ещё годы и годы работы".
"Российская разработка уже принята на вооружение, более того, по сообщениям ряда источников, прошла эффективные испытания в условиях реальных боевых действий для ударов по ряду объектов на Украине и подтвердила свои высочайшие тактико-технические характеристики, а также невозможность противоракетного перехвата существующими западными зенитными ракетными комплексами и системами", - добавил он.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Пробьют оборону НАТО. На Западе забили тревогу из-за российского оружия
15:01
 
БезопасностьТехнологииСШАРоссияИгорь Коротченко
 
 
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