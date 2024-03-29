https://ria.ru/20240329/tsirkon-1936731753.html

США потребуются годы, чтобы догнать "Циркон", считает эксперт

США потребуются годы, чтобы догнать "Циркон", считает эксперт - РИА Новости, 29.03.2024

США потребуются годы, чтобы догнать "Циркон", считает эксперт

США пытаются догнать Россию в области гиперзвукового ракетного оружия морского базирования, но если российские ракеты "Циркон" уже приняты на вооружение, то... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T19:08

2024-03-29T19:08

2024-03-29T19:09

безопасность

технологии

сша

россия

игорь коротченко

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. США пытаются догнать Россию в области гиперзвукового ракетного оружия морского базирования, но если российские ракеты "Циркон" уже приняты на вооружение, то американским разработчикам для этого понадобятся ещё годы, рассказал РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее издание Defence News со ссылкой на директора Управления ускоренного развития и критических технологий (RCCTO), генерала-лейтенанта Армии США Роберта Раша сообщило, что ВМС США весной проведут испытания гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW). "Работа США в области создания гиперзвуковой ракеты морского базирования является реакцией на более успешные и эффективные разработки России в данной сфере. Американцы пытаются создать аналог российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" и все усилия США в данной сфере сосредоточены на том, чтобы не дать России быть впереди в создании этого оружия", - сказал Коротченко. При этом он подчеркнул, что американский флот находится только на этапе стендовых испытаний, отработки конструкции и подтверждения заданных характеристик. По словам аналитика, до полномасштабных испытаний, не говоря уже о приёме на вооружение ВМС США данного типа оружия "впереди ещё годы и годы работы". "Российская разработка уже принята на вооружение, более того, по сообщениям ряда источников, прошла эффективные испытания в условиях реальных боевых действий для ударов по ряду объектов на Украине и подтвердила свои высочайшие тактико-технические характеристики, а также невозможность противоракетного перехвата существующими западными зенитными ракетными комплексами и системами", - добавил он.

https://ria.ru/20240329/oruzhie-1936658596.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, сша, россия, игорь коротченко