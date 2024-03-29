https://ria.ru/20240329/tsb-1936567807.html

ЦБ продлил ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж

ЦБ продлил ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж - РИА Новости, 29.03.2024

ЦБ продлил ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж

Банк России сообщил о продлении ограничений на перевод денег за границу еще на шесть месяцев — до 30 сентября включительно. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T10:41

2024-03-29T10:41

2024-03-29T12:33

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Банк России сообщил о продлении ограничений на перевод денег за границу еще на шесть месяцев — до 30 сентября включительно."Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более одного миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте", — говорится в пресс-релизе регулятора.Сохраняются ограничения и на использование систем денежных переводов — через них нельзя отправлять больше десяти тысяч долларов в месяц.Физлица-нерезиденты, работающие в России, имеют право переводить за границу сумму, равную своей зарплате, вне зависимости от того, представляют они дружественную или недружественную страну.Банк России сохранил запрет на переводы денег за рубеж для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, которые не работают в России, а также для юрлиц. Это ограничение не распространяется на иностранные компании, которые контролируются российскими юридическими или физическими лицами. Кроме того, банки из недружественных государств могут осуществлять переводы в рублях с использованием коррсчетов в российских банках, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

https://ria.ru/20240320/mir-1934452199.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сша