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ЦБ продлил ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж - РИА Новости, 29.03.2024
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10:41 29.03.2024 (обновлено: 12:33 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/tsb-1936567807.html
ЦБ продлил ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж
ЦБ продлил ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж - РИА Новости, 29.03.2024
ЦБ продлил ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж
Банк России сообщил о продлении ограничений на перевод денег за границу еще на шесть месяцев — до 30 сентября включительно. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:41
2024-03-29T12:33
экономика
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Банк России сообщил о продлении ограничений на перевод денег за границу еще на шесть месяцев — до 30 сентября включительно."Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более одного миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте", — говорится в пресс-релизе регулятора.Сохраняются ограничения и на использование систем денежных переводов — через них нельзя отправлять больше десяти тысяч долларов в месяц.Физлица-нерезиденты, работающие в России, имеют право переводить за границу сумму, равную своей зарплате, вне зависимости от того, представляют они дружественную или недружественную страну.Банк России сохранил запрет на переводы денег за рубеж для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, которые не работают в России, а также для юрлиц. Это ограничение не распространяется на иностранные компании, которые контролируются российскими юридическими или физическими лицами. Кроме того, банки из недружественных государств могут осуществлять переводы в рублях с использованием коррсчетов в российских банках, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сша
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), США
ЦБ продлил ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж

ЦБ продлил до 30 сентября ограничения на перевод средств за рубеж

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Банк России сообщил о продлении ограничений на перевод денег за границу еще на шесть месяцев — до 30 сентября включительно.
"Граждане России и физические лица — нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более одного миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте", — говорится в пресс-релизе регулятора.
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Сохраняются ограничения и на использование систем денежных переводов — через них нельзя отправлять больше десяти тысяч долларов в месяц.
Физлица-нерезиденты, работающие в России, имеют право переводить за границу сумму, равную своей зарплате, вне зависимости от того, представляют они дружественную или недружественную страну.
Банк России сохранил запрет на переводы денег за рубеж для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, которые не работают в России, а также для юрлиц. Это ограничение не распространяется на иностранные компании, которые контролируются российскими юридическими или физическими лицами. Кроме того, банки из недружественных государств могут осуществлять переводы в рублях с использованием коррсчетов в российских банках, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.
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