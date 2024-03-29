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Трамп обжалует отказ суда отстранить прокурора от его дела, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2024
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23:42 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/trump-1936760747.html
Трамп обжалует отказ суда отстранить прокурора от его дела, пишут СМИ
Трамп обжалует отказ суда отстранить прокурора от его дела, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2024
Трамп обжалует отказ суда отстранить прокурора от его дела, пишут СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп вместе с еще восемью подзащитными подал апелляцию на отказ суда в штате Джорджия отстранить от дела о вмешательстве в... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T23:42
2024-03-29T23:42
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп вместе с еще восемью подзащитными подал апелляцию на отказ суда в штате Джорджия отстранить от дела о вмешательстве в президентские выборы окружного прокурора Фани Уиллис, передает телеканал MSNBC. Уиллис ранее уличили в романтической связи с подчиненным - специальным помощником окружного прокурора Нэйтаном Уэйдом, который по итогам продолжительного судебного разбирательства подал в отставку, чтобы позволить прежней команде продолжить работу над делом, в котором фигурирует Трамп. "Дональд Трамп и еще восемь подзащитных подали апелляцию на решение судьи (Скотта) Макафи не отстранять прокурора округа Фултон Фани Уиллис от дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия", - сообщил телеканал. Трампа вместе с еще 18 подзащитными судят за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Изначально им инкриминировались оказание давления на должностных лиц штата и попытки сформировать альтернативный список выборщиков, однако позднее часть обвинений были сняты.
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в мире, джорджия, сша, дональд трамп
В мире, Джорджия, США, Дональд Трамп
Трамп обжалует отказ суда отстранить прокурора от его дела, пишут СМИ

MSNBC: Трамп обжалует отказ суда в Джорджии отстранить прокурора Уиллис от дела

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от республиканской партии Трамп
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп вместе с еще восемью подзащитными подал апелляцию на отказ суда в штате Джорджия отстранить от дела о вмешательстве в президентские выборы окружного прокурора Фани Уиллис, передает телеканал MSNBC.
Уиллис ранее уличили в романтической связи с подчиненным - специальным помощником окружного прокурора Нэйтаном Уэйдом, который по итогам продолжительного судебного разбирательства подал в отставку, чтобы позволить прежней команде продолжить работу над делом, в котором фигурирует Трамп.
"Дональд Трамп и еще восемь подзащитных подали апелляцию на решение судьи (Скотта) Макафи не отстранять прокурора округа Фултон Фани Уиллис от дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия", - сообщил телеканал.
Трампа вместе с еще 18 подзащитными судят за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. Изначально им инкриминировались оказание давления на должностных лиц штата и попытки сформировать альтернативный список выборщиков, однако позднее часть обвинений были сняты.
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