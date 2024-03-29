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В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.03.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T03:12
2024-03-29T03:12
2024-03-29T03:12
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, в настоящее время воздушная тревога помимо Киева объявлена в 13 областях Украины. Кроме того, тревога действует на подконтрольных ВСУ частях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
Онлайн-карта: в Киеве объявили воздушную тревогу