https://ria.ru/20240329/trevoga-1936513661.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.03.2024

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T03:12

2024-03-29T03:12

2024-03-29T03:12

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, в настоящее время воздушная тревога помимо Киева объявлена в 13 областях Украины. Кроме того, тревога действует на подконтрольных ВСУ частях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины