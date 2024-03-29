https://ria.ru/20240329/trauler-1936621665.html

Новый траулер спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь"

Новый траулер спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь" - РИА Новости, 29.03.2024

Новый траулер спустили на воду на судостроительном заводе "Северная верфь"

Морозильный траулер-процессор проекта 170701 "Капитан Абакумов" спустили на воду в пятницу на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:11

2024-03-29T13:11

2024-03-29T13:47

экономика

северная атлантика

дальний восток

северная верфь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Морозильный траулер-процессор проекта 170701 "Капитан Абакумов" спустили на воду в пятницу на судостроительном заводе "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает корреспондент РИА Новости. "Я хочу выразить слова благодарности семье капитана Абакумова, которая пришла на такое значимое событие для нашей верфи. Я в обязательном порядке хочу обозначить вклад, который внесли все корабелы нашей верфи... Есть традиции, которые значимы для нас, для отрасли, для промышленности. И сегодня идет именно запуск в жизнь этого траулера, который будет выполнять свои задачи. То, что мы находимся с вами на таком мероприятии, подтверждает, что наша верфь готова к выпуску таких сложных проектов, таких интересных проектов, как этот траулер", - сказал на церемонии спуска на воду генеральный директор судостроительного завода "Северная верфь" Михаил Ненюков. По его словам, техническая готовность судна в настоящее время составляет 36%. Перед спуском на воду на судне выполнены необходимые подготовительные работы: винторулевой комплекс подготовлен к эксплуатации, завершена окраска кингстонных ящиков и подводной части траулера. "Капитан Абакумов" – шестой траулер проекта 170701, строящийся на судостроительном заводе "Северная верфь" для рыбопромышленного холдинга "Норебо" в рамках первого этапа программы инвестквот. Эти большие морозильные рыболовные траулеры-процессоры предназначены для ловли трески, пикши, минтая, сельди и других видов рыб в Северной Атлантике и на Дальнем Востоке. Морозильный траулер-процессор проекта 170701 - это один из самых современных проектов рыболовных судов, предусматривающий безотходную переработку рыбы в условиях открытого моря благодаря многофункциональной рыбофабрике, устанавливаемой на траулеры. В числе продукции траулеров-процессоров - охлажденное рыбное филе, рыбный фарш, икра, печень, рыбная мука. Траулер может оснащаться донными и пелагическими тралами. Общая производительность судна составляет 150 тонн в сутки, производительность по замораживанию - 100 тонн в сутки. Впервые для российских промысловых судов применена новая архитектура корпуса - капсулообразная форма носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow. Это позволяет увеличить площадь рабочего пространства на борту и улучшить мореходные характеристики. Длина морозильного траулера-процессора проекта 170701 составляет 81,6 метра, ширина - 16 метров, скорость - 15 узлов, водоизмещение - 5500 тонн, экипаж – 70-80 человек. Траулер-процессор имеет ледовый класс Ice2 и сможет эксплуатироваться во льдах толщиной до 0,5 метра.

https://ria.ru/20231225/korabli-1917972788.html

https://ria.ru/20231219/parom-1916779545.html

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экономика, северная атлантика, дальний восток, северная верфь