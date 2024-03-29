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Якутия вложит в развитие транспорта и энергетики 600 млрд рублей за 5 лет - РИА Новости, 29.03.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
15:24 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/transport-1936664820.html
Якутия вложит в развитие транспорта и энергетики 600 млрд рублей за 5 лет
Якутия вложит в развитие транспорта и энергетики 600 млрд рублей за 5 лет - РИА Новости, 29.03.2024
Якутия вложит в развитие транспорта и энергетики 600 млрд рублей за 5 лет
Якутия за 5 лет проинвестирует в развитие отрасли транспорта и энергетики не менее 600 миллиардов рублей, сообщил глава региона Айсен Николаев. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:24
2024-03-29T15:24
республика саха (якутия)
айсен николаев
восточная сибирь
охотское море
магаданская область
жкх
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 29 мар – РИА Новости. Якутия за 5 лет проинвестирует в развитие отрасли транспорта и энергетики не менее 600 миллиардов рублей, сообщил глава региона Айсен Николаев. "Подписал два ключевых стратегических указа, которые откроют новые возможности для роста нашей республики до 2030 года. Это указы "Об ускоренном развитии транспортной и энергетической инфраструктуры Республики Саха (Якутия)" и "О развитии местного производства и туризма в Республике Саха (Якутия)"… Согласно указу о развитии транспортной и энергетической инфраструктуры, за 5 лет в развитие этих отраслей будет инвестирована колоссальная сумма - не менее 600 млрд рублей", - рассказа глава республики в Telegram. По словам Николаева, в республике начнется реализация масштабных проектов, в том числе строительство моста через реку Лена для сквозного проезда из Восточной Сибири к Охотскому морю, через Якутию и Магаданскую область. Кроме того, в регионе запланировано строительство автодороги "Яна" до проектируемого морского порта Найба с выходом на Северный морской путь. "Промышленный рост требует и новых источников генерации электроэнергии. И в этом плане мы также совершим большой рывок в развитии - планируется строительство и ввод Новоленской ТЭС, второй очереди Якутской ГРЭС, атомной станции малой мощности в Усть-Янском улусе", - добавил он. Согласно указу, к 2030 году в Якутии в 4 раза повысится наземная транспортная доступность с выходом на магистральную сеть автомобильных и железных дорог России, повысится пассажирское авиасообщение на 30% к уровню 2023 года, обновится не менее 75% парка наземного общественного транспорта, а также не менее 55 единиц водного транспорта для повышения надежности перевозки пассажиров и грузов в Ленском бассейне Якутии. Кроме того, правительству республики поручено снизить износ объектов энергетики и коммунального комплекса на 10% к уровню 2023 года, обеспечив соответствующее снижение аварийности в этой сфере. Что касается указа о развитии местного производства и туризма, как отметил Николаев, документ нацелен на расширение рынка местных товаров и услуг, повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством продукции и услуг, предоставляемых местными производителями, а также их продвижение.
https://ria.ru/20240312/obekty-1932481391.html
восточная сибирь
охотское море
магаданская область
республика саха (якутия)
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айсен николаев, восточная сибирь, охотское море, магаданская область, жкх, республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Восточная Сибирь, Охотское море, Магаданская область, ЖКХ, Республика Саха (Якутия)

Якутия вложит в развитие транспорта и энергетики 600 млрд рублей за 5 лет

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
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ЯКУТСК, 29 мар – РИА Новости. Якутия за 5 лет проинвестирует в развитие отрасли транспорта и энергетики не менее 600 миллиардов рублей, сообщил глава региона Айсен Николаев.
"Подписал два ключевых стратегических указа, которые откроют новые возможности для роста нашей республики до 2030 года. Это указы "Об ускоренном развитии транспортной и энергетической инфраструктуры Республики Саха (Якутия)" и "О развитии местного производства и туризма в Республике Саха (Якутия)"… Согласно указу о развитии транспортной и энергетической инфраструктуры, за 5 лет в развитие этих отраслей будет инвестирована колоссальная сумма - не менее 600 млрд рублей", - рассказа глава республики в Telegram.
По словам Николаева, в республике начнется реализация масштабных проектов, в том числе строительство моста через реку Лена для сквозного проезда из Восточной Сибири к Охотскому морю, через Якутию и Магаданскую область. Кроме того, в регионе запланировано строительство автодороги "Яна" до проектируемого морского порта Найба с выходом на Северный морской путь.
"Промышленный рост требует и новых источников генерации электроэнергии. И в этом плане мы также совершим большой рывок в развитии - планируется строительство и ввод Новоленской ТЭС, второй очереди Якутской ГРЭС, атомной станции малой мощности в Усть-Янском улусе", - добавил он.
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Согласно указу, к 2030 году в Якутии в 4 раза повысится наземная транспортная доступность с выходом на магистральную сеть автомобильных и железных дорог России, повысится пассажирское авиасообщение на 30% к уровню 2023 года, обновится не менее 75% парка наземного общественного транспорта, а также не менее 55 единиц водного транспорта для повышения надежности перевозки пассажиров и грузов в Ленском бассейне Якутии.
Кроме того, правительству республики поручено снизить износ объектов энергетики и коммунального комплекса на 10% к уровню 2023 года, обеспечив соответствующее снижение аварийности в этой сфере.
Что касается указа о развитии местного производства и туризма, как отметил Николаев, документ нацелен на расширение рынка местных товаров и услуг, повышение уровня удовлетворенности потребителей качеством продукции и услуг, предоставляемых местными производителями, а также их продвижение.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевВосточная СибирьОхотское мореМагаданская областьЖКХРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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