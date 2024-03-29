Рейтинг@Mail.ru
Украина получила транш в рамках займа от Всемирного банка - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/transh-1936630884.html
Украина получила транш в рамках займа от Всемирного банка
Украина получила транш в рамках займа от Всемирного банка - РИА Новости, 29.03.2024
Украина получила транш в рамках займа от Всемирного банка
Украина получила транш в 1,5 миллиарда долларов в рамках займа от Всемирного банка, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсети. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:43
2024-03-29T13:43
украина
япония
великобритания
денис шмыгаль
александр устинов
владимир зеленский
всемирный банк
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украина получила транш в 1,5 миллиарда долларов в рамках займа от Всемирного банка, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсети. "Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках займа на поддержку политики развития (Development Policy Loan)", - написал Шмыгаль на своей странице в соцсети Х. По словам премьера, почти миллион долларов предоставила Япония, еще около 500 тысяч - Великобритания. Как заявил Шмыгаль, средства будут направлены на бюджетные расходы для социальных и гуманитарных нужд. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240224/ukraina-1929325596.html
украина
япония
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, япония, великобритания, денис шмыгаль, александр устинов, владимир зеленский, всемирный банк, верховная рада украины, g7, в мире
Украина, Япония, Великобритания, Денис Шмыгаль, Александр Устинов, Владимир Зеленский, Всемирный банк, Верховная Рада Украины, G7, В мире
Украина получила транш в рамках займа от Всемирного банка

Шмыгаль: Киев получил транш в 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украина получила транш в 1,5 миллиарда долларов в рамках займа от Всемирного банка, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсети.
«
"Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках займа на поддержку политики развития (Development Policy Loan)", - написал Шмыгаль на своей странице в соцсети Х.
По словам премьера, почти миллион долларов предоставила Япония, еще около 500 тысяч - Великобритания. Как заявил Шмыгаль, средства будут направлены на бюджетные расходы для социальных и гуманитарных нужд.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
На Украине поставили крест
21 марта, 08:00
В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
На Украине заявили, что ощущают нехватку бюджетных средств
24 февраля, 23:59
 
УкраинаЯпонияВеликобританияДенис ШмыгальАлександр УстиновВладимир ЗеленскийВсемирный банкВерховная Рада УкраиныG7В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала