https://ria.ru/20240329/transh-1936630884.html

Украина получила транш в рамках займа от Всемирного банка

Украина получила транш в рамках займа от Всемирного банка - РИА Новости, 29.03.2024

Украина получила транш в рамках займа от Всемирного банка

Украина получила транш в 1,5 миллиарда долларов в рамках займа от Всемирного банка, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсети. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:43

2024-03-29T13:43

2024-03-29T13:43

украина

япония

великобритания

денис шмыгаль

александр устинов

владимир зеленский

всемирный банк

верховная рада украины

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украина получила транш в 1,5 миллиарда долларов в рамках займа от Всемирного банка, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсети. "Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках займа на поддержку политики развития (Development Policy Loan)", - написал Шмыгаль на своей странице в соцсети Х. По словам премьера, почти миллион долларов предоставила Япония, еще около 500 тысяч - Великобритания. Как заявил Шмыгаль, средства будут направлены на бюджетные расходы для социальных и гуманитарных нужд. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240224/ukraina-1929325596.html

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украина, япония, великобритания, денис шмыгаль, александр устинов, владимир зеленский, всемирный банк, верховная рада украины, g7, в мире