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Ефимов: Москва выставит на торги 10 помещений в исторических зданиях - РИА Новости, 29.03.2024
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10:06 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/torgi-1936475775.html
Ефимов: Москва выставит на торги 10 помещений в исторических зданиях
Ефимов: Москва выставит на торги 10 помещений в исторических зданиях - РИА Новости, 29.03.2024
Ефимов: Москва выставит на торги 10 помещений в исторических зданиях
Власти Москвы планируют в ближайшее время выставить на продажу помещения площадью от 29,1 до 558,5 кв. м в 6 объектах культурного наследия, заявил заместитель... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:06
2024-03-29T10:06
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Власти Москвы планируют в ближайшее время выставить на продажу помещения площадью от 29,1 до 558,5 кв. м в 6 объектах культурного наследия, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город регулярно выставляет на аукционы помещения в зданиях, являющихся объектами культурного наследия, которые могут стать выгодным приобретением для бизнеса. В первую очередь из-за удобного расположения в оживленных туристических районах, а также из-за своего статуса, так как для некоторых компаний важно, чтобы офис или представительство располагалось в исторической постройке. В ближайшее время все желающие смогут принять участие в аукционах по продаже десяти помещений общей площадью 1,9 тысячи квадратных метров в шести исторических зданиях ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что помещения, которые планируется выставить на аукционы, имеют площадь от 29,1 до 558,5 кв. м.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что 5 помещений располагаются на территории Центрального округа – в районах Арбат, Тверской, Пресненский и Замоскворечье. Их общая площадь превышает 362 кв. м. В Южном округе (район Даниловский) – еще 5 объектов общей площадью 1,5 тыс. кв. м. Новые владельцы должны будут провести работы по сохранению объектов в соответствии с условиями договоров купли-продажи.Кроме того, самое крупное помещение в центре города находится на Тверской улице, дом 6, строение 6. Объект площадью 144,4 кв. м расположен на цокольном этаже "Саввинского подворья". Отмечается, что в этом же здании планируется выставить еще помещение, площадь которого превышает 47 кв. м. Оно также находится на цокольном этаже здания.Помещение площадью 49,3 кв. м на улице Красная Пресня, дом 36, строение 1 также будет выставлено на продажу. Оно располагается в подвале бывшего доходного дома купца Моисея Кочубея. В этом здании в 1913–1915 годах вместе с матерью и сестрами жил поэт Владимир Маяковский.Другое помещение площадью 29,1 кв. м планируется выставить на продажу на Поварской улице, дом №26. Здесь раньше жил и работал писатель Иван Бунин. Объект располагается примерно в 10 минутах пешей ходьбы от станции московского метро "Арбатская".На цокольном этаже доходного дома купца Михаила Бабанина, который находится в Климентовском переулке, дом 6, можно будет приобрести помещение площадью 92,6 кв. м.Власти также запланировали выставить на торги 4 помещения в Южном административном округе общей площадью 1,2 тыс. кв. м в Комплексе жилых домов "Хавско-Шаболовский", построенном в 1921–1930 годы. Два из них находятся в зданиях на ул. Лестева (дом 15, корпус 1 и дом 21/61, корпус 1). Еще два помещения располагаются по адресу: Серпуховской вал, дом 28. Пятое помещение на юге города находится в подвале здания по адресу: улица Шухова, дом 11/16, в объекте культурного наследия "Жилые дома (фрагмент планировки и застройки), 1927–1929 гг.".Ранее Ефимов сообщал, что на территории Москвы льготная ставка по программе "1 рубль за квадратный метр в год" применяется для арендаторов 43 объектов недвижимости, большая часть из которых находится в ЦАО и ВАО.
https://ria.ru/20240220/torgi-1928329846.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: Москва выставит на торги 10 помещений в исторических зданиях

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Власти Москвы планируют в ближайшее время выставить на продажу помещения площадью от 29,1 до 558,5 кв. м в 6 объектах культурного наследия, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Город регулярно выставляет на аукционы помещения в зданиях, являющихся объектами культурного наследия, которые могут стать выгодным приобретением для бизнеса. В первую очередь из-за удобного расположения в оживленных туристических районах, а также из-за своего статуса, так как для некоторых компаний важно, чтобы офис или представительство располагалось в исторической постройке. В ближайшее время все желающие смогут принять участие в аукционах по продаже десяти помещений общей площадью 1,9 тысячи квадратных метров в шести исторических зданиях ", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что помещения, которые планируется выставить на аукционы, имеют площадь от 29,1 до 558,5 кв. м.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что 5 помещений располагаются на территории Центрального округа – в районах Арбат, Тверской, Пресненский и Замоскворечье. Их общая площадь превышает 362 кв. м. В Южном округе (район Даниловский) – еще 5 объектов общей площадью 1,5 тыс. кв. м. Новые владельцы должны будут провести работы по сохранению объектов в соответствии с условиями договоров купли-продажи.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
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Кроме того, самое крупное помещение в центре города находится на Тверской улице, дом 6, строение 6. Объект площадью 144,4 кв. м расположен на цокольном этаже "Саввинского подворья". Отмечается, что в этом же здании планируется выставить еще помещение, площадь которого превышает 47 кв. м. Оно также находится на цокольном этаже здания.
Помещение площадью 49,3 кв. м на улице Красная Пресня, дом 36, строение 1 также будет выставлено на продажу. Оно располагается в подвале бывшего доходного дома купца Моисея Кочубея. В этом здании в 1913–1915 годах вместе с матерью и сестрами жил поэт Владимир Маяковский.
Другое помещение площадью 29,1 кв. м планируется выставить на продажу на Поварской улице, дом №26. Здесь раньше жил и работал писатель Иван Бунин. Объект располагается примерно в 10 минутах пешей ходьбы от станции московского метро "Арбатская".
На цокольном этаже доходного дома купца Михаила Бабанина, который находится в Климентовском переулке, дом 6, можно будет приобрести помещение площадью 92,6 кв. м.
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Власти также запланировали выставить на торги 4 помещения в Южном административном округе общей площадью 1,2 тыс. кв. м в Комплексе жилых домов "Хавско-Шаболовский", построенном в 1921–1930 годы. Два из них находятся в зданиях на ул. Лестева (дом 15, корпус 1 и дом 21/61, корпус 1). Еще два помещения располагаются по адресу: Серпуховской вал, дом 28. Пятое помещение на юге города находится в подвале здания по адресу: улица Шухова, дом 11/16, в объекте культурного наследия "Жилые дома (фрагмент планировки и застройки), 1927–1929 гг.".
Ранее Ефимов сообщал, что на территории Москвы льготная ставка по программе "1 рубль за квадратный метр в год" применяется для арендаторов 43 объектов недвижимости, большая часть из которых находится в ЦАО и ВАО.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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