https://ria.ru/20240329/terakt-1936759669.html

Захарова отреагировала на заявления Пугачевой и Макаревича* о теракте

Захарова отреагировала на заявления Пугачевой и Макаревича* о теракте - РИА Новости, 30.03.2024

Захарова отреагировала на заявления Пугачевой и Макаревича* о теракте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает пошлым попрекать тех, кто публично выражает сочувствие из-за теракта в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-29T23:18

2024-03-29T23:18

2024-03-30T04:44

россия

алла пугачева

мария захарова

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает пошлым попрекать тех, кто публично выражает сочувствие из-за теракта в "Крокус Сити Холле". Она отреагировала на высказывания Аллы Пугачевой и Андрея Макаревича* в связи с терактом. Так, Пугачева написала, что скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях. А Макаревич* заявил, что "публичное вырывание собственных волос на просторах интернета" считает "пошлейшим занятием". "Пошлость — не публично выражать сочувствие и скорбь, а попрекать этим", - написала она в Telegram-канале, отметив, что "страшно и дико слышать, что "скорбеть надо молча" от людей искусства". По ее словам, многие мировые шедевры были созданы музыкантами, писателями, художниками, глубоко переживавшими чужую боль. "Эти произведения стали в том числе ответом на ужас, страх, шок, боль, вызванные трагедией", — добавила она.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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россия, алла пугачева, мария захарова, крокус сити холл