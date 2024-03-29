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ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае - РИА Новости, 29.03.2024
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21:35 29.03.2024 (обновлено: 22:03 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае - РИА Новости, 29.03.2024
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
ФСБ пресекла деятельность трех иностранцев, планировавших теракт в Ставропольском крае, сообщил Центр общественных связей ведомства. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T21:35
2024-03-29T22:03
происшествия
ставропольский край
россия
центральная азия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность трех иностранцев, планировавших теракт в Ставропольском крае, сообщил Центр общественных связей ведомства."Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края", — говорится в заявлении. На предоставленной службой видеозаписи зафиксировано, как один из задержанных пришел в магазин, чтобы купить гвозди для начинки самодельной бомбы."Целый килограмм?" — уточнила продавщица, на что покупатель дал утвердительный ответ.Далее показываются кадры задержания преступников и изъятые компоненты взрывного устройства.Отмечается, что при проведении следственных действий по месту проживания подозреваемых на Ставрополье были обнаружены и изъяты составные части СВУ, химические вещества и поражающие элементы.Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Террористический акт".
https://ria.ru/20240329/terakt-1936734154.html
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ставропольский край
россия
центральная азия
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РИА Новости
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Задержание подозреваемых в подготовке теракта в Ставропольском крае
ФСБ России пресекла деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших теракт в Ставропольском крае, по месту их проживания изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы, сообщает ЦОС ФСБ.
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происшествия, ставропольский край, россия, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Центральная Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

ФСБ пресекла деятельность трех иностранцев, планировавших теракт на Ставрополье

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность трех иностранцев, планировавших теракт в Ставропольском крае, сообщил Центр общественных связей ведомства.
"Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края", — говорится в заявлении.
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На предоставленной службой видеозаписи зафиксировано, как один из задержанных пришел в магазин, чтобы купить гвозди для начинки самодельной бомбы.
"Целый килограмм?" — уточнила продавщица, на что покупатель дал утвердительный ответ.
Далее показываются кадры задержания преступников и изъятые компоненты взрывного устройства.
Отмечается, что при проведении следственных действий по месту проживания подозреваемых на Ставрополье были обнаружены и изъяты составные части СВУ, химические вещества и поражающие элементы.
Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Террористический акт".
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