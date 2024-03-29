https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае - РИА Новости, 29.03.2024

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

ФСБ пресекла деятельность трех иностранцев, планировавших теракт в Ставропольском крае, сообщил Центр общественных связей ведомства. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T21:35

2024-03-29T21:35

2024-03-29T22:03

происшествия

ставропольский край

россия

центральная азия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность трех иностранцев, планировавших теракт в Ставропольском крае, сообщил Центр общественных связей ведомства."Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края", — говорится в заявлении. На предоставленной службой видеозаписи зафиксировано, как один из задержанных пришел в магазин, чтобы купить гвозди для начинки самодельной бомбы."Целый килограмм?" — уточнила продавщица, на что покупатель дал утвердительный ответ.Далее показываются кадры задержания преступников и изъятые компоненты взрывного устройства.Отмечается, что при проведении следственных действий по месту проживания подозреваемых на Ставрополье были обнаружены и изъяты составные части СВУ, химические вещества и поражающие элементы.Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Террористический акт".

https://ria.ru/20240329/terakt-1936734154.html

https://ria.ru/20240329/zaderzhanie-1936740483.html

ставропольский край

россия

центральная азия

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Задержание подозреваемых в подготовке теракта в Ставропольском крае ФСБ России пресекла деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших теракт в Ставропольском крае, по месту их проживания изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы, сообщает ЦОС ФСБ. 2024-03-29T21:35 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставропольский край, россия, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)