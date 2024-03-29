https://ria.ru/20240329/terakt-1936734154.html

В Алтайском крае арестовали мигранта за оправдание теракта

В Алтайском крае арестовали мигранта за оправдание теракта - РИА Новости, 29.03.2024

В Алтайском крае арестовали мигранта за оправдание теракта

Мигранта без регистрации арестовали в Алтайском крае за оправдание теракта в "Крокусе", сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Людмила... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T19:25

2024-03-29T19:25

2024-03-29T20:00

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

алтайский край

владимир путин

михаил мурашко

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 29 мар — РИА Новости. Мигранта без регистрации арестовали в Алтайском крае за оправдание теракта в "Крокусе", сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Людмила Рязанцева. "По данным следствия, 24 марта 2024 года в помещении одного из магазинов города Рубцовска обвиняемый, не имеющий регистрации на территории Российской Федерации, публично высказался в оправдание террористического акта, совершенного в здании "Крокус Сити Холл", — сказала она.Тридцатилетнему приезжему предъявили обвинение по статье "Публичное оправдание терроризма", по ходатайству следователя суд отправил его под арест.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.По уголовному делу о теракте арестовали девять человек, из них четверо — непосредственные исполнители. Владимир Путин заявил, что нападение совершили радикальные исламисты, силовики должны выяснить, кто за ними стоит. Как сообщили в Следственном комитете, на допросах обвиняемые указали, что их действиями через Telegram руководил некий мужчина, по его распоряжению после теракта они должны были пересечь границу с Украиной и получить в Киеве вознаграждение.По словам директора ФСБ Александра Бортникова, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

россия

украина

алтайский край

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россия, украина, алтайский край, владимир путин, михаил мурашко, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество