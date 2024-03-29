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В Алтайском крае арестовали мигранта за оправдание теракта - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:25 29.03.2024 (обновлено: 20:00 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/terakt-1936734154.html
В Алтайском крае арестовали мигранта за оправдание теракта
В Алтайском крае арестовали мигранта за оправдание теракта - РИА Новости, 29.03.2024
В Алтайском крае арестовали мигранта за оправдание теракта
Мигранта без регистрации арестовали в Алтайском крае за оправдание теракта в "Крокусе", сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Людмила... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T19:25
2024-03-29T20:00
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
алтайский край
владимир путин
михаил мурашко
александр бортников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 29 мар — РИА Новости. Мигранта без регистрации арестовали в Алтайском крае за оправдание теракта в "Крокусе", сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Людмила Рязанцева. "По данным следствия, 24 марта 2024 года в помещении одного из магазинов города Рубцовска обвиняемый, не имеющий регистрации на территории Российской Федерации, публично высказался в оправдание террористического акта, совершенного в здании "Крокус Сити Холл", — сказала она.Тридцатилетнему приезжему предъявили обвинение по статье "Публичное оправдание терроризма", по ходатайству следователя суд отправил его под арест.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.По уголовному делу о теракте арестовали девять человек, из них четверо — непосредственные исполнители. Владимир Путин заявил, что нападение совершили радикальные исламисты, силовики должны выяснить, кто за ними стоит. Как сообщили в Следственном комитете, на допросах обвиняемые указали, что их действиями через Telegram руководил некий мужчина, по его распоряжению после теракта они должны были пересечь границу с Украиной и получить в Киеве вознаграждение.По словам директора ФСБ Александра Бортникова, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.
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россия, украина, алтайский край, владимир путин, михаил мурашко, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Алтайский край, Владимир Путин, Михаил Мурашко, Александр Бортников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крокус, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
В Алтайском крае арестовали мигранта за оправдание теракта

В Алтайском крае заключили под стражу мигранта за оправдание теракта в "Крокусе"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БАРНАУЛ, 29 мар — РИА Новости. Мигранта без регистрации арестовали в Алтайском крае за оправдание теракта в "Крокусе", сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Людмила Рязанцева.
"По данным следствия, 24 марта 2024 года в помещении одного из магазинов города Рубцовска обвиняемый, не имеющий регистрации на территории Российской Федерации, публично высказался в оправдание террористического акта, совершенного в здании "Крокус Сити Холл", — сказала она.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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Тридцатилетнему приезжему предъявили обвинение по статье "Публичное оправдание терроризма", по ходатайству следователя суд отправил его под арест.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.
По уголовному делу о теракте арестовали девять человек, из них четверо — непосредственные исполнители.
Владимир Путин заявил, что нападение совершили радикальные исламисты, силовики должны выяснить, кто за ними стоит. Как сообщили в Следственном комитете, на допросах обвиняемые указали, что их действиями через Telegram руководил некий мужчина, по его распоряжению после теракта они должны были пересечь границу с Украиной и получить в Киеве вознаграждение.
По словам директора ФСБ Александра Бортникова, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.
Мужчина с цветами у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаАлтайский крайВладимир ПутинМихаил МурашкоАлександр БортниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрокусФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
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