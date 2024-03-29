https://ria.ru/20240329/terakt-1936723990.html

Мальчик, сбитый террористами у "Крокуса", может получить выплату по ОСАГО

Мальчик, сбитый террористами у "Крокуса", может получить выплату по ОСАГО - РИА Новости, 29.03.2024

Мальчик, сбитый террористами у "Крокуса", может получить выплату по ОСАГО

Восьмилетний игрок команды "Олимпийская деревня - 80", который пострадал в ходе теракта в подмосковном "Крокус сити холле" может получить компенсационную... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:30

2024-03-29T18:30

2024-03-29T18:30

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

крокус

крокус сити холл

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москва

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происшествия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Восьмилетний игрок команды "Олимпийская деревня - 80", который пострадал в ходе теракта в подмосковном "Крокус сити холле" может получить компенсационную выплату по ОСАГО, для этого его родителям необходимо обратиться в Российский союз автостраховщиков (РСА), говорится в сообщении союза. Хоккеист вместе со своими родителями и сестрой находился в "Крокусе" во время теракта, произошедшего вечером 22 марта в подмосковном Красногорске. Семье удалось выбраться из здания, однако террористы, покидая территорию "Крокуса", сбили восьмилетнего ребенка на машине. Мальчик получил черепно-мозговую травму, перелом ключицы, перелом бедра и ушиб легких. На данный момент он находится в больнице. "... сбитый автомобилем террористов во время теракта в "Крокус Сити Холле", может получить компенсационную выплату по ОСАГО в размере до 500 тысяч рублей. Для получения компенсационной выплаты родителям мальчика необходимо обратиться в РСА по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 27 стр. 3", - говорится в пресс-релизе РСА. Согласно закону об ОСАГО компенсационные выплаты в размере до 500 тысяч рублей выплачиваются при причинении вреда здоровью или жизни пострадавшего в случае, если у виновника ДТП нет полиса обязательной "автогражданки", или он скрылся с места аварии, поясняют в РСА. "Размер компенсационной выплаты рассчитывается по специальной таблице выплат, утвержденной постановлением правительства РФ, в процентах от страховой суммы, составляющей 500 тысяч рублей", - указывается там же.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

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