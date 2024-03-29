В Петербурге заключили под стражу мигранта, оправдывавшего теракт
В Петербурге заключили под стражу мигранта, оправдывавшего теракт в "Крокусе"
© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramГражданин Таджикистана, обвиняемый в оправдании терроризма в суде в Санкт-Петерубрге. 29 марта 2024
Гражданин Таджикистана, обвиняемый в оправдании терроризма в суде в Санкт-Петерубрге. 29 марта 2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил под стражу на 2 месяца гражданина Таджикистана, обвиняемого в оправдании терроризма после его комментариев про теракт в "Крокус сити холле", сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Баходура Зухурова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Зухурову стражу по 26.05.2024", - сообщает пресс-служба.
Накануне 26-летнему гражданину Таджикистана, не имеющему регистрации на территории России, было предъявлено обвинение. По версии следствия, с 24 по 25 марта он опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие террористический акт в "Крокус сити холле".
В пресс-службе судов добавили, что Зухуров опубликовал свои комментарии в мессенджере Telegram в чате "Санкт-Петербург общаемся/Яндекс еда".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
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