Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге заключили под стражу мигранта, оправдывавшего теракт - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:10 29.03.2024 (обновлено: 18:34 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/terakt-1936717235.html
В Петербурге заключили под стражу мигранта, оправдывавшего теракт
В Петербурге заключили под стражу мигранта, оправдывавшего теракт - РИА Новости, 29.03.2024
В Петербурге заключили под стражу мигранта, оправдывавшего теракт
Суд в Петербурге заключил под стражу на 2 месяца гражданина Таджикистана, обвиняемого в оправдании терроризма после его комментариев про теракт в "Крокус сити... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:10
2024-03-29T18:34
теракт в "крокус сити холле"
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936718765_0:0:834:469_1920x0_80_0_0_03581ba373c0db1371e6ee7d7e3bd75b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил под стражу на 2 месяца гражданина Таджикистана, обвиняемого в оправдании терроризма после его комментариев про теракт в "Крокус сити холле", сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Баходура Зухурова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Зухурову стражу по 26.05.2024", - сообщает пресс-служба. Накануне 26-летнему гражданину Таджикистана, не имеющему регистрации на территории России, было предъявлено обвинение. По версии следствия, с 24 по 25 марта он опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие террористический акт в "Крокус сити холле". В пресс-службе судов добавили, что Зухуров опубликовал свои комментарии в мессенджере Telegram в чате "Санкт-Петербург общаемся/Яндекс еда". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936718765_0:0:626:469_1920x0_80_0_0_6983742deab7fc5f2b144519d9f67e9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Петербурге заключили под стражу мигранта, оправдывавшего теракт

В Петербурге заключили под стражу мигранта, оправдывавшего теракт в "Крокусе"

© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/TelegramГражданин Таджикистана, обвиняемый в оправдании терроризма в суде в Санкт-Петерубрге. 29 марта 2024
Гражданин Таджикистана, обвиняемый в оправдании терроризма в суде в Санкт-Петерубрге. 29 марта 2024
© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга/Telegram
Гражданин Таджикистана, обвиняемый в оправдании терроризма в суде в Санкт-Петерубрге. 29 марта 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил под стражу на 2 месяца гражданина Таджикистана, обвиняемого в оправдании терроризма после его комментариев про теракт в "Крокус сити холле", сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Баходура Зухурова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Зухурову стражу по 26.05.2024", - сообщает пресс-служба.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы
08:00
Накануне 26-летнему гражданину Таджикистана, не имеющему регистрации на территории России, было предъявлено обвинение. По версии следствия, с 24 по 25 марта он опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие террористический акт в "Крокус сити холле".
В пресс-службе судов добавили, что Зухуров опубликовал свои комментарии в мессенджере Telegram в чате "Санкт-Петербург общаемся/Яндекс еда".
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"Санкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала