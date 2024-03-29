https://ria.ru/20240329/terakt-1936717235.html

В Петербурге заключили под стражу мигранта, оправдывавшего теракт

В Петербурге заключили под стражу мигранта, оправдывавшего теракт - РИА Новости, 29.03.2024

В Петербурге заключили под стражу мигранта, оправдывавшего теракт

Суд в Петербурге заключил под стражу на 2 месяца гражданина Таджикистана, обвиняемого в оправдании терроризма после его комментариев про теракт в "Крокус сити... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:10

2024-03-29T18:10

2024-03-29T18:34

теракт в "крокус сити холле"

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар - РИА Новости. Суд в Петербурге заключил под стражу на 2 месяца гражданина Таджикистана, обвиняемого в оправдании терроризма после его комментариев про теракт в "Крокус сити холле", сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Выборгский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Баходура Зухурова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма) УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Зухурову стражу по 26.05.2024", - сообщает пресс-служба. Накануне 26-летнему гражданину Таджикистана, не имеющему регистрации на территории России, было предъявлено обвинение. По версии следствия, с 24 по 25 марта он опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие террористический акт в "Крокус сити холле". В пресс-службе судов добавили, что Зухуров опубликовал свои комментарии в мессенджере Telegram в чате "Санкт-Петербург общаемся/Яндекс еда". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия