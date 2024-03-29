https://ria.ru/20240329/terakt-1936708407.html

Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину

Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину - РИА Новости, 29.03.2024

Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" частично признал вину

Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Назримад Лутфуллои, арестованный сегодня Басманным судом Москвы, частично признал вину, сообщила РИА Новости его... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:37

2024-03-29T17:37

2024-03-29T17:53

крокус

теракт в "крокус сити холле"

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" Назримад Лутфуллои, арестованный сегодня Басманным судом Москвы, частично признал вину, сообщила РИА Новости его адвокат Маргарита Хорева."Частично признает", - заявила Хорева, не оглашая иных подробностей.Сегодня Басманный суд арестовал Лутфуллои до 22 мая.По данным суда, Лутфуллои - 24-летний уроженец Таджикистана, проживает в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". Выяснилось, что его задержали полицейские вечером 23 марта у здания "Крокуса", где в ответ на просьбу показать документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Преображенский суд Москвы арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство.Басманный суд Москвы в течение недели арестовал восемь фигурантов дела. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" в суде Девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд, передает корреспондент РИА Новости 2024-03-29T17:37 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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крокус, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)