https://ria.ru/20240329/terakt-1936679652.html

Стала известна личность девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Стала известна личность девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024

Стала известна личность девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" зовут Назримад Лутфуллои, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:05

2024-03-29T16:05

2024-03-29T16:43

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

москва

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" зовут Назримад Лутфуллои, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назримада Лутфуллои", - сказал собеседник агентства.Он обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ.Накануне СК РФ сообщил о задержании нового подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе". По информации ведомства, он участвовал "в схеме финансирования террористов".Басманный суд Москвы в течение недели арестовал восемь фигурантов дела. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

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происшествия, крокус сити холл, москва