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Стала известна личность девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:05 29.03.2024 (обновлено: 16:43 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/terakt-1936679652.html
Стала известна личность девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Стала известна личность девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
Стала известна личность девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" зовут Назримад Лутфуллои, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:05
2024-03-29T16:43
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус сити холл
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" зовут Назримад Лутфуллои, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назримада Лутфуллои", - сказал собеседник агентства.Он обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ.Накануне СК РФ сообщил о задержании нового подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе". По информации ведомства, он участвовал "в схеме финансирования террористов".Басманный суд Москвы в течение недели арестовал восемь фигурантов дела. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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происшествия, крокус сити холл, москва
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус Сити Холл, Москва
Стала известна личность девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" зовут Назримад Лутфуллои

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСгоревшее здание подмосковного "Крокус Сити Холла"
Сгоревшее здание подмосковного Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сгоревшее здание подмосковного "Крокус Сити Холла"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" зовут Назримад Лутфуллои, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назримада Лутфуллои", - сказал собеседник агентства.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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Он обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ.
Накануне СК РФ сообщил о задержании нового подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе". По информации ведомства, он участвовал "в схеме финансирования террористов".
Басманный суд Москвы в течение недели арестовал восемь фигурантов дела. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрокус Сити ХоллМосква
 
 
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