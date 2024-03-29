https://ria.ru/20240329/terakt-1936652273.html

Обвиняемого в теракте в "Крокусе" доставили в квартиру для следствия

Обвиняемого в теракте в "Крокусе" доставили в квартиру для следствия - РИА Новости, 29.03.2024

Обвиняемого в теракте в "Крокусе" доставили в квартиру для следствия

Второй обвиняемый по делу о теракте в "Крокус сити холле" был доставлен для следственных действий в квартиру в подмосковном Путилково, которую террористы... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:39

2024-03-29T14:39

2024-03-29T14:39

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПУТИЛКОВО (Московская обл.), 29 мар – РИА Новости. Второй обвиняемый по делу о теракте в "Крокус сити холле" был доставлен для следственных действий в квартиру в подмосковном Путилково, которую террористы снимали перед нападением на концертный зал, передает корреспондент РИА Новости. К многоквартирному дому подъехали несколько машин полиции, а также фургон Следственного комитета РФ. Рядом с подъездом, в который завели одного из обвиняемых по делу о теракте, было установлено оцепление. Позднее на место был доставлен еще один обвиняемый. Накануне в "Крокус сити холле" прошла проверка показаний на месте преступления, сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Басманный суд Москвы арестовал восемь человек по делу. Один из них - владелец кафе в Путилково Алишер Касимов, который там же сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html

москва

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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)