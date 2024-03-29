https://ria.ru/20240329/terakt-1936637728.html

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"

Состояние 16 пострадавших при теракте в "Крокусе", в том числе двух детей, остается тяжелым, 19 человек готовятся к выписке, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:05

2024-03-29T14:05

2024-03-29T14:05

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

михаил мурашко

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Состояние 16 пострадавших при теракте в "Крокусе", в том числе двух детей, остается тяжелым, 19 человек готовятся к выписке, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Состояние 16 пострадавших, в том числе двух детей, остается тяжелым. 33 человека находятся в состоянии средней тяжести. 19 человек готовятся к выписке в ближайшие дни с улучшением состояния", - сказал Мурашко журналистам. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, михаил мурашко, крокус сити холл, московская область (подмосковье)