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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:05 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/terakt-1936637728.html
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"
Состояние 16 пострадавших при теракте в "Крокусе", в том числе двух детей, остается тяжелым, 19 человек готовятся к выписке, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:05
2024-03-29T14:05
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
михаил мурашко
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Состояние 16 пострадавших при теракте в "Крокусе", в том числе двух детей, остается тяжелым, 19 человек готовятся к выписке, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Состояние 16 пострадавших, в том числе двух детей, остается тяжелым. 33 человека находятся в состоянии средней тяжести. 19 человек готовятся к выписке в ближайшие дни с улучшением состояния", - сказал Мурашко журналистам. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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происшествия, михаил мурашко, крокус сити холл, московская область (подмосковье)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Михаил Мурашко, Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье)
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при теракте в "Крокусе"

Мурашко: 16 пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Состояние 16 пострадавших при теракте в "Крокусе", в том числе двух детей, остается тяжелым, 19 человек готовятся к выписке, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Состояние 16 пострадавших, в том числе двух детей, остается тяжелым. 33 человека находятся в состоянии средней тяжести. 19 человек готовятся к выписке в ближайшие дни с улучшением состояния", - сказал Мурашко журналистам.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМихаил МурашкоКрокус Сити ХоллМосковская область (Подмосковье)
 
 
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