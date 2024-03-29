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Умер еще один пострадавший при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
13:53 29.03.2024 (обновлено: 14:08 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/terakt-1936634152.html
Умер еще один пострадавший при теракте в "Крокусе"
Умер еще один пострадавший при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
Умер еще один пострадавший при теракте в "Крокусе"
Еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:53
2024-03-29T14:08
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
михаил мурашко
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."К сожалению, умер в больнице еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь и сделали все возможное. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким", - сказал Мурашко журналистам.Ранее в посольстве Белоруссии сообщили, что гражданин страны 1981 года рождения Алим Кошеваров, получивший пулевые ранения при теракте в "Крокус сити холле", скончался.В пресс-службе Минздрава России подтвердили РИА Новости, что речь идет об этом человеке.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
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происшествия, михаил мурашко, московская область (подмосковье), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Михаил Мурашко, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл
Умер еще один пострадавший при теракте в "Крокусе"

Мурашко: в больнице умер еще один пострадавший при теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Горящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"К сожалению, умер в больнице еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь и сделали все возможное. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким", - сказал Мурашко журналистам.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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Ранее в посольстве Белоруссии сообщили, что гражданин страны 1981 года рождения Алим Кошеваров, получивший пулевые ранения при теракте в "Крокус сити холле", скончался.
В пресс-службе Минздрава России подтвердили РИА Новости, что речь идет об этом человеке.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМихаил МурашкоМосковская область (Подмосковье)Крокус Сити Холл
 
 
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