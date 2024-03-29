https://ria.ru/20240329/terakt-1936634152.html

Умер еще один пострадавший при теракте в "Крокусе"

Умер еще один пострадавший при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024

Умер еще один пострадавший при теракте в "Крокусе"

Еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:53

2024-03-29T13:53

2024-03-29T14:08

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

михаил мурашко

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/17/1935382361_0:393:2142:1598_1920x0_80_0_0_49bb4f9a5a967f5db7203503d4c1a066.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения в "Крокусе", скончался, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."К сожалению, умер в больнице еще один пациент, получивший тяжелые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь и сделали все возможное. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким", - сказал Мурашко журналистам.Ранее в посольстве Белоруссии сообщили, что гражданин страны 1981 года рождения Алим Кошеваров, получивший пулевые ранения при теракте в "Крокус сити холле", скончался.В пресс-службе Минздрава России подтвердили РИА Новости, что речь идет об этом человеке.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, михаил мурашко, московская область (подмосковье), крокус сити холл