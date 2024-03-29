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Голикова: число обращений от пострадавших в "Крокусе" может увеличиться - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:41 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/terakt-1936609112.html
Голикова: число обращений от пострадавших в "Крокусе" может увеличиться
Голикова: число обращений от пострадавших в "Крокусе" может увеличиться - РИА Новости, 29.03.2024
Голикова: число обращений от пострадавших в "Крокусе" может увеличиться
Число обращений к медикам от пострадавших в "Крокусе" вполне может увеличиться, но активно люди обращались к врачам в понедельник-вторник, заявила вице-премьер... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:41
2024-03-29T12:41
теракт в "крокус сити холле"
россия
татьяна голикова
происшествия
крокус сити холл
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Число обращений к медикам от пострадавших в "Крокусе" вполне может увеличиться, но активно люди обращались к врачам в понедельник-вторник, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы принимаем тех, кто приходит, но по дням видим, что были активные обращения в понедельник, во вторник, сейчас более-менее все стабилизировалось, но никто не может сказать, что не будет увеличения, вполне может быть увеличение", - сказала Голикова журналистам. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html
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россия, татьяна голикова, происшествия, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Татьяна Голикова, Происшествия, Крокус Сити Холл
Голикова: число обращений от пострадавших в "Крокусе" может увеличиться

Голикова: число обращений к врачам от пострадавших в "Крокусе" может увеличиться

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Обстановка у "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Число обращений к медикам от пострадавших в "Крокусе" вполне может увеличиться, но активно люди обращались к врачам в понедельник-вторник, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы принимаем тех, кто приходит, но по дням видим, что были активные обращения в понедельник, во вторник, сейчас более-менее все стабилизировалось, но никто не может сказать, что не будет увеличения, вполне может быть увеличение", - сказала Голикова журналистам.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
08:00
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы
08:00
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Очередь у одного из московских центров крови - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
"Это наш вклад": как россияне отреагировали на трагедию в "Крокусе"
24 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияТатьяна ГоликоваПроисшествияКрокус Сити Холл
 
 
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