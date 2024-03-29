https://ria.ru/20240329/terakt-1936591096.html
К метро "Лубянка" и "Парк культуры" несут цветы в годовщину теракта
К метро "Лубянка" и "Парк культуры" несут цветы в годовщину теракта - РИА Новости, 29.03.2024
К метро "Лубянка" и "Парк культуры" несут цветы в годовщину теракта
Москвичи несут цветы на станции метро Лубянка" и "Парк культуры" красной линии метро Москвы в память о жертвах теракта 14-летней давности, передает... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:56
2024-03-29T11:56
2024-03-29T15:53
россия
москва
общество
взрывы в метро в центре москвы 29 марта 2010
теракты в московском метро (2010)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москвичи несут цветы на станции метро Лубянка" и "Парк культуры" красной линии метро Москвы в память о жертвах теракта 14-летней давности, передает корреспондент РИА Новости.Красные розы и гвоздики появились днем на платформе станции метро "Парк культуры" Сокольнической линии.Утром корреспондент РИА Новости отмечал, что цветы уже появились на станции "Лубянка" Сокольнической линии метро.Два мощных взрыва произошли 29 марта 2010 года с интервалом менее часа на станциях московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии. Первый был осуществлен в 07.57 мск на станции метро "Лубянка" во втором вагоне электропоезда, который стоял на станции, из него уже была осуществлена высадка и посадка пассажиров. Машинист закрыл двери вагонов и приготовился отправлять поезд. Второй взрыв произошел в 08.36 мск на станции метро "Парк культуры" в третьем вагоне электропоезда. Во время трагедии он стоял на станции с открытыми дверьми, происходила высадка пассажиров. Перед этим машинист объявил, что поезд дальше не пойдет и попросил всех выйти. К моменту взрыва большая часть пассажиров успела покинуть вагоны. Непосредственно в результате обоих взрывов погибли на месте 36 человек, из них 24 на станции метро "Лубянка" и 12 на станции метро "Парк культуры". В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека. Более ста получили ранения разной степени тяжести. Потерпевшими по делу о теракте были признаны 168 человек. По данным силовых структур, на станции "Лубянка" подорвала себя уроженка Дагестана Мариам Шарипова, 1982 года рождения. Второй взрыв, на станции "Парк культуры", совершила также уроженка Дагестана Джанет Абдурахманова (Абдуллаева), 1992 года рождения. Организатором взрывов на станциях московского метрополитена являлся Магомедали Вагабов – один из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. Он в феврале 2010 года сформировал и возглавил банду "Новокостекский джамаат" для совершения на территории России террористических актов.
https://ria.ru/20200329/1569228100.html
https://ria.ru/20240206/avtozavodskaya-1925618405.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, общество, взрывы в метро в центре москвы 29 марта 2010, теракты в московском метро (2010)
Россия, Москва, Общество, Взрывы в метро в центре Москвы 29 марта 2010, Теракты в московском метро (2010)
К метро "Лубянка" и "Парк культуры" несут цветы в годовщину теракта
Москвичи несут цветы в память о теракте на Сокольнической линии метро в 2010 г
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Москвичи несут цветы на станции метро Лубянка" и "Парк культуры" красной линии метро Москвы в память о жертвах теракта 14-летней давности, передает корреспондент РИА Новости.
Красные розы и гвоздики появились днем на платформе станции метро "Парк культуры" Сокольнической линии.
Утром корреспондент РИА Новости отмечал, что цветы уже появились на станции "Лубянка" Сокольнической линии метро.
Два мощных взрыва произошли 29 марта 2010 года с интервалом менее часа на станциях московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии.
Первый был осуществлен в 07.57 мск на станции метро "Лубянка" во втором вагоне электропоезда, который стоял на станции, из него уже была осуществлена высадка и посадка пассажиров. Машинист закрыл двери вагонов и приготовился отправлять поезд. Второй взрыв произошел в 08.36 мск на станции метро "Парк культуры" в третьем вагоне электропоезда. Во время трагедии он стоял на станции с открытыми дверьми, происходила высадка пассажиров. Перед этим машинист объявил, что поезд дальше не пойдет и попросил всех выйти. К моменту взрыва большая часть пассажиров успела покинуть вагоны.
Непосредственно в результате обоих взрывов погибли на месте 36 человек, из них 24 на станции метро "Лубянка" и 12 на станции метро "Парк культуры". В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека. Более ста получили ранения разной степени тяжести. Потерпевшими по делу о теракте были признаны 168 человек.
По данным силовых структур, на станции "Лубянка" подорвала себя уроженка Дагестана Мариам Шарипова, 1982 года рождения. Второй взрыв, на станции "Парк культуры", совершила также уроженка Дагестана Джанет Абдурахманова (Абдуллаева), 1992 года рождения.
Организатором взрывов на станциях московского метрополитена являлся Магомедали Вагабов – один из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. Он в феврале 2010 года сформировал и возглавил банду "Новокостекский джамаат" для совершения на территории России террористических актов.