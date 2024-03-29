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Участник СВО погиб при теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:24 29.03.2024 (обновлено: 17:57 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/terakt-1936579513.html
Участник СВО погиб при теракте в "Крокус Сити Холле"
Участник СВО погиб при теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 29.03.2024
Участник СВО погиб при теракте в "Крокус Сити Холле"
Участник спецоперации Тимур Мясников погиб при теракте в "Крокус Cити Холле", сообщил председатель президиума Самарского отделения общественной организации... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:24
2024-03-29T17:57
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
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САМАРА, 29 мар — РИА Новости. Участник спецоперации Тимур Мясников погиб при теракте в "Крокус Cити Холле", сообщил председатель президиума Самарского отделения общественной организации "Офицеры России" Артур Маливанчук на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Маливанчук отметил, что Мясников воевал в Косово, Таджикистане, последние два года находился в зоне СВО. Недавно он приехал в отпуск к семье в Москву и решил сходить с женой и сыном на концерт в "Крокус Сити Холл". "Бандиты появились неожиданно. Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь. В него попало три пули. Несколько дней врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось", — написал Маливанчук. Председатель самарского отделения организации уточнил, что Мясников закончил суворовское военное училище, военный вуз, служил в 3-й бригаде специального назначения из Самарской области. Кроме того, он был награжден многими боевыми орденами и медалями. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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происшествия, московская область (подмосковье), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл
Участник СВО погиб при теракте в "Крокус Сити Холле"

Участник СВО, приехавший в отпуск, погиб при теракте в "Крокусе"

© Артур Маливанчук/ВконтактеТимур Мясников
Тимур Мясников
© Артур Маливанчук/Вконтакте
Тимур Мясников. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 29 мар — РИА Новости. Участник спецоперации Тимур Мясников погиб при теракте в "Крокус Cити Холле", сообщил председатель президиума Самарского отделения общественной организации "Офицеры России" Артур Маливанчук на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Маливанчук отметил, что Мясников воевал в Косово, Таджикистане, последние два года находился в зоне СВО. Недавно он приехал в отпуск к семье в Москву и решил сходить с женой и сыном на концерт в "Крокус Сити Холл".
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"Бандиты появились неожиданно. Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь. В него попало три пули. Несколько дней врачи боролись за жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось", — написал Маливанчук.
Председатель самарского отделения организации уточнил, что Мясников закончил суворовское военное училище, военный вуз, служил в 3-й бригаде специального назначения из Самарской области. Кроме того, он был награжден многими боевыми орденами и медалями.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Крокус Сити Холл
 
 
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