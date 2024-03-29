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Умер гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:21 29.03.2024 (обновлено: 10:34 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/terakt-1936561554.html
Умер гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в "Крокусе"
Умер гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
Умер гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в "Крокусе"
Гражданин Белоруссии 1981 года рождения Алим Кошеваров, получивший пулевые ранения при теракте в "Крокус Сити Холле", скончался, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:21
2024-03-29T10:34
белоруссия
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус сити холл
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Гражданин Белоруссии 1981 года рождения Алим Кошеваров, получивший пулевые ранения при теракте в "Крокус Сити Холле", скончался, сообщили в Telegram-канале посольства страны в России."Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года", - говорится в сообщении посольства.Отмечается, что посольство в связи со смертью гражданина оказывает необходимое содействие, в том числе по вопросу доставки его тела на родину."Искренне благодарны врачам московской больницы им. Боткина, до последнего боровшимся за жизнь тяжело раненого белоруса", - добавили в посольстве.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент России Владимир Путин отмечал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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белоруссия, происшествия, крокус сити холл, московская область (подмосковье)
Белоруссия, Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус Сити Холл, Московская область (Подмосковье)
Умер гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в "Крокусе"

Посольство сообщило о смерти гражданина Белоруссии, раненного в "Крокусе"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Гражданин Белоруссии 1981 года рождения Алим Кошеваров, получивший пулевые ранения при теракте в "Крокус Сити Холле", скончался, сообщили в Telegram-канале посольства страны в России.
"Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года", - говорится в сообщении посольства.
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Отмечается, что посольство в связи со смертью гражданина оказывает необходимое содействие, в том числе по вопросу доставки его тела на родину.
"Искренне благодарны врачам московской больницы им. Боткина, до последнего боровшимся за жизнь тяжело раненого белоруса", - добавили в посольстве.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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Президент России Владимир Путин отмечал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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