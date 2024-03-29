https://ria.ru/20240329/terakt-1936533189.html

Следователи продолжают работать на месте теракта в "Крокусе"

Следователи продолжают работать на месте теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024

Следователи продолжают работать на месте теракта в "Крокусе"

Следственные органы в пятницу продолжают работать на месте теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:17

2024-03-29T09:17

2024-03-29T09:17

теракт в "крокус сити холле"

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

происшествия

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КРАСНОГОРСК, 29 мар - РИА Новости. Следственные органы в пятницу продолжают работать на месте теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. Три машины Следственного комитета прибыли к зданию "Крокуса". На месте также работает полиция. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), крокус сити холл, происшествия