https://ria.ru/20240329/terakt-1936533189.html
Следователи продолжают работать на месте теракта в "Крокусе"
Следователи продолжают работать на месте теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
Следователи продолжают работать на месте теракта в "Крокусе"
Следственные органы в пятницу продолжают работать на месте теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:17
2024-03-29T09:17
2024-03-29T09:17
теракт в "крокус сити холле"
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936353739_659:0:3071:1357_1920x0_80_0_0_d3daa677a8b3d443fc5c17099f8d138c.jpg
КРАСНОГОРСК, 29 мар - РИА Новости. Следственные органы в пятницу продолжают работать на месте теракта в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости. Три машины Следственного комитета прибыли к зданию "Крокуса". На месте также работает полиция. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936353739_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_68c4dae0e773c1c27f381189d9329ba1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), крокус сити холл, происшествия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл, Происшествия
Следователи продолжают работать на месте теракта в "Крокусе"
Следственные органы продолжают работать на месте теракта в "Крокус Сити Холле"