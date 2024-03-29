Захарова назвала позором отсутствие реакции глав СЕ на теракт в "Крокусе"
Захарова: отсутствие реакции глав СЕ на теракт в "Крокусе" является позором
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД Мария Захарова
Официальный представитель МИД Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Отсутствие реакции руководства Совета Европы (СЕ) на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" — позор для организации, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Это очередная позорная страница в истории организации, тщетно пытающейся называть себя "совестью Европы" и претендовать на роль главного защитника прав человека на европейском континенте. Подобная линия Страсбурга вновь подтверждает глубокую деградацию сегодняшнего Совета Европы, погрязшего в политическом лицемерии и двойных стандартах", — сказала собеседница агентства.
Дипломат подчеркнула, что России не требуется содействие по линии Совета Европы, с которым страна рассталась более двух лет назад по своей инициативе.
Москва официально вышла из Совета Европы 15 марта 2022 года. При этом она заявила, что будет исполнять решения ЕСПЧ, если они не противоречат конституции. До этого права России в Комитете министров и Парламентской ассамблее СЕ ограничили из-за ситуации на Украине. При этом страна была одним из основных плательщиков в бюджет организации.
Захарова отметила, что отсутствие реакции на варварскую атаку на мирных жителей вызывает вопросы о способности Совета Европы вносить вклад в международную стабильность, противодействие терроризму, экстремизму и защиту прав человека.
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"Нельзя не отметить многочисленные личные обращения с выражением соболезнований к российским дипломатам в Страсбурге, неравнодушие французов и представителей страсбургского дипкорпуса", — уточнила официальный представитель МИД.
Так, с осуждением теракта выступил председатель Парламентской ассамблеи СЕ Теодорос Русопулос, напомнила дипломат.
Теракт в "Крокусе"
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.