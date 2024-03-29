https://ria.ru/20240329/terakt-1936522357.html

Захарова назвала позором отсутствие реакции глав СЕ на теракт в "Крокусе"

Захарова назвала позором отсутствие реакции глав СЕ на теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024

Захарова назвала позором отсутствие реакции глав СЕ на теракт в "Крокусе"

Отсутствие реакции руководства Совета Европы (СЕ) на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" — позор для организации, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T07:14

2024-03-29T07:14

2024-03-29T10:05

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

страсбург

украина

мария захарова

совет европы

крокус сити холл

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Отсутствие реакции руководства Совета Европы (СЕ) на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" — позор для организации, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Это очередная позорная страница в истории организации, тщетно пытающейся называть себя "совестью Европы" и претендовать на роль главного защитника прав человека на европейском континенте. Подобная линия Страсбурга вновь подтверждает глубокую деградацию сегодняшнего Совета Европы, погрязшего в политическом лицемерии и двойных стандартах", — сказала собеседница агентства. Дипломат подчеркнула, что России не требуется содействие по линии Совета Европы, с которым страна рассталась более двух лет назад по своей инициативе.Захарова отметила, что отсутствие реакции на варварскую атаку на мирных жителей вызывает вопросы о способности Совета Европы вносить вклад в международную стабильность, противодействие терроризму, экстремизму и защиту прав человека."Нельзя не отметить многочисленные личные обращения с выражением соболезнований к российским дипломатам в Страсбурге, неравнодушие французов и представителей страсбургского дипкорпуса", — уточнила официальный представитель МИД.Так, с осуждением теракта выступил председатель Парламентской ассамблеи СЕ Теодорос Русопулос, напомнила дипломат.Теракт в "Крокусе"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.

https://ria.ru/20240322/zakharova-1935081987.html

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936207191.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

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