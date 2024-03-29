https://ria.ru/20240329/terakt-1936522066.html

Захарова указала на отсутствие реакции Совета Европы на теракт в "Крокусе"

Захарова указала на отсутствие реакции Совета Европы на теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024

Захарова указала на отсутствие реакции Совета Европы на теракт в "Крокусе"

Россия обратила внимание на отсутствие реакции руководства Совета Европы на теракт в "Крокус сити холле", заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T07:08

2024-03-29T07:08

2024-03-29T07:08

теракт в "крокус сити холле"

в мире

мария захарова

мария пейчинович-бурич

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

совет европы

крокус

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия обратила внимание на отсутствие реакции руководства Совета Европы на теракт в "Крокус сити холле", заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что главы СЕ в это время находились в Киеве и, вероятно, побоялись "расстроить принимающую сторону". "Трагедия в концертном комплексе "Крокус сити холл" потрясла весь мир. Руководители государств и международных организаций, представители дипломатического корпуса, граждане многих стран решительно осудили этот чудовищный террористический акт, выразили соболезнования и поддержку народу России", - сказала Захарова. "На фоне проявленной международным сообществом солидарности обратили внимание на показательно циничное безразличие руководителей Совета Европы, в первую очередь генерального секретаря Марии Пейчинович-Бурич (Хорватия) и министра иностранных дел, образования и спорта Лихтенштейна Доминик Хаслер, председательствующей в комитете министров СЕ, которые так и не высказали свою официальную позицию в связи с трагическими событиями в Московской области 22 марта 2024 года",- добавила она. Захарова отметила, что "они в этот день находились в Киеве и, видимо, побоялись "расстроить принимающую сторону". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.

https://ria.ru/20240327/zapad-1936105682.html

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936207191.html

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в мире, мария захарова, мария пейчинович-бурич, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет европы, крокус