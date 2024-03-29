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Заказчики теракта в "Крокус" скоро станут известны, заявил эксперт - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
06:59 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/terakt-1936521346.html
Заказчики теракта в "Крокус" скоро станут известны, заявил эксперт
Заказчики теракта в "Крокус" скоро станут известны, заявил эксперт - РИА Новости, 29.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус" скоро станут известны, заявил эксперт
Разведцентры задействованы в организации террористической атаки в "Крокус сити холле", заказчики скоро станут известны, сказал РИА Новости член президиума... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T06:59
2024-03-29T06:59
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
брянская область
владимир путин
александр бортников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Разведцентры задействованы в организации террористической атаки в "Крокус сити холле", заказчики скоро станут известны, сказал РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. "Основные два вывода, которые уже можно сделать: первое – наш народ такими терактами не запугать, общество очень консолидировано. Общество готово продолжать сражаться. Наши противники увидели, что теракт цели не достиг", - сказал агентству Лосев. Подлость и бесчеловечность произошедшего говорит о том, что в подготовке задействованы разведцентры разных стран, заказчики скоро станут известны, отметил эксперт. "Второй главный вывод: как и санкции, оружие слабых, так и теракт – оружие слабых и подлых. То, насколько подло и бесчеловечно это было сделано говорит о том, что здесь были задействованы все возможные мощные силы и разведывательные центры. Понятно, что организаторы и исполнители находятся в разных странах. Мы скоро узнаем, кто это сделал – кто был заказчиком и организатором. Будем надеяться, что наши правоохранительные органы и органы обеспечения безопасности представят нам всю информацию о том, как это было", - сказал Лосев. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html
https://ria.ru/20240329/ssha-1936515778.html
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россия, украина, брянская область, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус, в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Брянская область, Владимир Путин, Александр Бортников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус, В мире
Заказчики теракта в "Крокус" скоро станут известны, заявил эксперт

Эксперт: разведцентры, организовавшие теракт в "Крокусе", скоро станут известны

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Разведцентры задействованы в организации террористической атаки в "Крокус сити холле", заказчики скоро станут известны, сказал РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
"Основные два вывода, которые уже можно сделать: первое – наш народ такими терактами не запугать, общество очень консолидировано. Общество готово продолжать сражаться. Наши противники увидели, что теракт цели не достиг", - сказал агентству Лосев.
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Подлость и бесчеловечность произошедшего говорит о том, что в подготовке задействованы разведцентры разных стран, заказчики скоро станут известны, отметил эксперт.
"Второй главный вывод: как и санкции, оружие слабых, так и теракт – оружие слабых и подлых. То, насколько подло и бесчеловечно это было сделано говорит о том, что здесь были задействованы все возможные мощные силы и разведывательные центры. Понятно, что организаторы и исполнители находятся в разных странах. Мы скоро узнаем, кто это сделал – кто был заказчиком и организатором. Будем надеяться, что наши правоохранительные органы и органы обеспечения безопасности представят нам всю информацию о том, как это было", - сказал Лосев.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
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Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаБрянская областьВладимир ПутинАлександр БортниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КрокусВ мире
 
 
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