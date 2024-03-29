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Экс-генерал: за вербовкой устроивших теракт в "Крокусе" стояли англосаксы - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
03:05 29.03.2024 (обновлено: 03:18 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/terakt-1936513474.html
Экс-генерал: за вербовкой устроивших теракт в "Крокусе" стояли англосаксы
Экс-генерал: за вербовкой устроивших теракт в "Крокусе" стояли англосаксы - РИА Новости, 29.03.2024
Экс-генерал: за вербовкой устроивших теракт в "Крокусе" стояли англосаксы
США и Великобритания стояли за вербовкой через Telegram-канал "Голос Хорасана" (принадлежит афганскому крылу террористической организации ИГ* и работает на... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T03:05
2024-03-29T03:18
теракт в "крокус сити холле"
александр михайлов (генерал-майор)
александр бортников
россия
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США и Великобритания стояли за вербовкой через Telegram-канал "Голос Хорасана" (принадлежит афганскому крылу террористической организации ИГ* и работает на таджикскую аудиторию) лиц, совершивших теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. "Моя точка зрения такова – во всем, что сегодня носит антироссийский характер, присутствуют американцы и британцы. Это многолетняя "спайка". К этому надо относиться как к аксиоме", - сказал Михайлов РИА Новости. По его словам, это относится и к вербовке через Telegram-канал "Голос Хорасана". "Сейчас обсуждают, кто совершил теракт – ИГИЛ* или не ИГИЛ*. Но надо понимать, что это разговоры об исполнителях, но не о заказчиках. А теракт стал проявлением интересов Украины и интересов стоящих за ней американцев и британцев", - добавил Михайлов. Совершившие теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье были завербованы через Telegram-канал "Голос Хорасана", сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В настоящее время соответствующий Telegram-канал, который принадлежал таджикскому крылу запрещенной ИГ*, которое управляется из Афганистана террористами "Вилаята Хорасан"* (филиала запрещенной ИГ*), удален, причина, по которой это произошло, источнику не известна. Корреспонденты агентства удостоверились, что этот канал не открывается ни из России, ни из Таджикистана. Как сообщал РИА Новости в феврале 2023 года компетентный сотрудник ФСБ, активизация в Афганистане "Вилаята Хорасан"* совпала с реализацией США тайных операций в этой стране после ухода американского контингента оттуда. В октябре 2023 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал об участии американских и британских спецслужб в создании "пояса нестабильности" в Афганистане у южных границ СНГ. Тогда же он заявил, что запрещенный "Вилаят Хорасан"* наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана. В среду руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Приморский районный суд принял решение оштрафовать и выдворить из РФ жителя Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду, который состоял в группе в Telegram, где ИГ* вербовало людей для совершения терактов в РФ. По ее словам, лица, совершившие теракт в "Крокус сити холле", были завербованы в этом же интернет-сообществе. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240327/terakt-1936270949.html
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александр михайлов (генерал-майор), александр бортников, россия, в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Александр Михайлов (генерал-майор), Александр Бортников, Россия, В мире
Экс-генерал: за вербовкой устроивших теракт в "Крокусе" стояли англосаксы

Экс-генерал ФСБ: за вербовкой устроивших теракт в "Крокусе" стояли англосаксы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк"Крокус Сити Холл"
Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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"Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США и Великобритания стояли за вербовкой через Telegram-канал "Голос Хорасана" (принадлежит афганскому крылу террористической организации ИГ* и работает на таджикскую аудиторию) лиц, совершивших теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.
"Моя точка зрения такова – во всем, что сегодня носит антироссийский характер, присутствуют американцы и британцы. Это многолетняя "спайка". К этому надо относиться как к аксиоме", - сказал Михайлов РИА Новости.
Сообщение Скорбим на рекламном экране, расположенном недалеко от концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Источник рассказал, как вербовали террористов, напавших на "Крокус"
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По его словам, это относится и к вербовке через Telegram-канал "Голос Хорасана". "Сейчас обсуждают, кто совершил теракт – ИГИЛ* или не ИГИЛ*. Но надо понимать, что это разговоры об исполнителях, но не о заказчиках. А теракт стал проявлением интересов Украины и интересов стоящих за ней американцев и британцев", - добавил Михайлов.
Совершившие теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье были завербованы через Telegram-канал "Голос Хорасана", сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В настоящее время соответствующий Telegram-канал, который принадлежал таджикскому крылу запрещенной ИГ*, которое управляется из Афганистана террористами "Вилаята Хорасан"* (филиала запрещенной ИГ*), удален, причина, по которой это произошло, источнику не известна. Корреспонденты агентства удостоверились, что этот канал не открывается ни из России, ни из Таджикистана. Как сообщал РИА Новости в феврале 2023 года компетентный сотрудник ФСБ, активизация в Афганистане "Вилаята Хорасан"* совпала с реализацией США тайных операций в этой стране после ухода американского контингента оттуда. В октябре 2023 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал об участии американских и британских спецслужб в создании "пояса нестабильности" в Афганистане у южных границ СНГ. Тогда же он заявил, что запрещенный "Вилаят Хорасан"* наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана.
В среду руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Приморский районный суд принял решение оштрафовать и выдворить из РФ жителя Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду, который состоял в группе в Telegram, где ИГ* вербовало людей для совершения терактов в РФ. По ее словам, лица, совершившие теракт в "Крокус сити холле", были завербованы в этом же интернет-сообществе.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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