https://ria.ru/20240329/terakt-1936513474.html

Экс-генерал: за вербовкой устроивших теракт в "Крокусе" стояли англосаксы

Экс-генерал: за вербовкой устроивших теракт в "Крокусе" стояли англосаксы - РИА Новости, 29.03.2024

Экс-генерал: за вербовкой устроивших теракт в "Крокусе" стояли англосаксы

США и Великобритания стояли за вербовкой через Telegram-канал "Голос Хорасана" (принадлежит афганскому крылу террористической организации ИГ* и работает на... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T03:05

2024-03-29T03:05

2024-03-29T03:18

теракт в "крокус сити холле"

александр михайлов (генерал-майор)

александр бортников

россия

в мире

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США и Великобритания стояли за вербовкой через Telegram-канал "Голос Хорасана" (принадлежит афганскому крылу террористической организации ИГ* и работает на таджикскую аудиторию) лиц, совершивших теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле", считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. "Моя точка зрения такова – во всем, что сегодня носит антироссийский характер, присутствуют американцы и британцы. Это многолетняя "спайка". К этому надо относиться как к аксиоме", - сказал Михайлов РИА Новости. По его словам, это относится и к вербовке через Telegram-канал "Голос Хорасана". "Сейчас обсуждают, кто совершил теракт – ИГИЛ* или не ИГИЛ*. Но надо понимать, что это разговоры об исполнителях, но не о заказчиках. А теракт стал проявлением интересов Украины и интересов стоящих за ней американцев и британцев", - добавил Михайлов. Совершившие теракт в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье были завербованы через Telegram-канал "Голос Хорасана", сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В настоящее время соответствующий Telegram-канал, который принадлежал таджикскому крылу запрещенной ИГ*, которое управляется из Афганистана террористами "Вилаята Хорасан"* (филиала запрещенной ИГ*), удален, причина, по которой это произошло, источнику не известна. Корреспонденты агентства удостоверились, что этот канал не открывается ни из России, ни из Таджикистана. Как сообщал РИА Новости в феврале 2023 года компетентный сотрудник ФСБ, активизация в Афганистане "Вилаята Хорасан"* совпала с реализацией США тайных операций в этой стране после ухода американского контингента оттуда. В октябре 2023 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал об участии американских и британских спецслужб в создании "пояса нестабильности" в Афганистане у южных границ СНГ. Тогда же он заявил, что запрещенный "Вилаят Хорасан"* наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана. В среду руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева сообщила, что Приморский районный суд принял решение оштрафовать и выдворить из РФ жителя Таджикистана Ахмада Файзулохонзоду, который состоял в группе в Telegram, где ИГ* вербовало людей для совершения терактов в РФ. По ее словам, лица, совершившие теракт в "Крокус сити холле", были завербованы в этом же интернет-сообществе. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240327/terakt-1936270949.html

https://ria.ru/20240328/boeviki-1936381173.html

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александр михайлов (генерал-майор), александр бортников, россия, в мире