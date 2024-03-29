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"Нас было больше сотни": новые подробности спасения из "Крокуса" - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:00 29.03.2024 (обновлено: 18:28 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/terakt-1936392999.html
"Нас было больше сотни": новые подробности спасения из "Крокуса"
"Нас было больше сотни": новые подробности спасения из "Крокуса" - РИА Новости, 29.03.2024
"Нас было больше сотни": новые подробности спасения из "Крокуса"
Концерт группы "Пикник" — не единственное массовое мероприятие, которое было намечено в "Крокус Сити Холле" на 22 марта. Тогда же проходил третий день... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:00
2024-03-29T18:28
теракт в "крокус сити холле"
россия
крокус
москва
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
спорт
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Концерт группы "Пикник" — не единственное массовое мероприятие, которое было намечено в "Крокус Сити Холле" на 22 марта. Тогда же проходил третий день чемпионата России по танцевальному спорту. В момент, когда террористы открыли стрельбу, выступали подростки. Что они застали и как смогли спастись — в материале РИА Новости."Еще пару минут"Чемпионат в подмосковном Красногорске стартовал 20 марта и должен был продлиться до 31-го. Сюда съехались со всей России. Соревновались в разных возрастных группах: дети, подростки, взрослые.Для 16-летней Анны и 17-летнего Евгения (имя несовершеннолетних изменены) из Чебоксар это первый турнир такого уровня. Годы тренировок — и они прошли отбор на главное событие в их спортивной карьере. Прибыли вместе со своим тренером Сергеем А.Соревнования проходили в 19-м зале "Крокуса". В пятницу вечером 22-го завершался финал — за первенство бились подростки. "Нас было около ста человек. Прибежали женщины, родители кого-то из участников, и сообщили о происходящем. Я тут же выбежал из зала и услышал стрельбу. Подошел к охранникам, те стояли у выхода, сказали, что там не пройти, слишком опасно. И подсказали другой путь", — рассказывает РИА Новости Сергей А.&quot;Завершался финал […], оставалось буквально два танца, две-три минуты. Чтобы исключить панику, было принято решение провести эти соревнования до конца и за это время прояснить ситуацию. Надо отметить, что в тот момент входы были заблокированы. Насколько пониманию, таков регламент безопасности, дабы не допустить хаотичного передвижения посетителей и тем более встречи с преступниками&quot;, — отмечает в свою очередь главный судья чемпионата России по танцевальному спорту Игорь КотовСергей добавляет: выяснив обстановку у охраны, он бросился обратно в зал и начал координировать людей."Подключился один из родителей участников. Сказал, что он "бывший росгвардеец", - продолжает Сергей. — Мы вышли через запасной выход на улицу. Кто в чем — дети, к слову, прямо в костюмах, в которых выступали. Некоторые очень паниковали, пытались развернуться обратно, чтобы взять оставленные вещи. Таких удалось успокоить. Вывели всех, кто был рядом"."Большой стресс"Оказавшись на улице, толпой двинулись к дороге. "Кто-то хотел в метро. Но мы строго на строго запретили. Может и там опасно, мы же не владеем обстановкой. Решили рассадить всех по такси", — говорит Сергей.Сам вместе с "бывшим росгвардейцем" уехал последним. "К сожалению, его имени не запомнил. Но хотел бы выразить благодарность за помощь и выдержку!"Большинство отправились сразу на вокзал. Меняли билеты на месте: "Сотрудники РЖД: выдали пледы, перекусы, поили горячим чаем".Подопечные Сергея увидев, что тренер не впал в панику, последовали его примеру. &quot;Никто из детей не оставался без присмотра. Рядом были старшие — родители, близкие родственники, тренеры, — подчеркивает он. — Осознание того, что произошло, пришло спустя сутки. Прокручиваешь в голове, &quot;а что могло бы быть&quot;. Ребята пытаются справиться со стрессом. В любом случае, время расставит все по своим местам. Главное, что все обошлось&quot;.На странице Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСААР) сообщили, что соревнования переносятся: "Нам всем нужно время, чтобы прийти в себя". О сроках сообщат отдельно. Также всем участникам чемпионата вернут стартовый взнос.
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Мария Марикян
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РИА Новости
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россия, крокус, москва, крокус сити холл, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik, спорт
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Крокус, Москва, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik, Спорт

"Нас было больше сотни": новые подробности спасения из "Крокуса"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Концерт группы "Пикник" — не единственное массовое мероприятие, которое было намечено в "Крокус Сити Холле" на 22 марта. Тогда же проходил третий день чемпионата России по танцевальному спорту. В момент, когда террористы открыли стрельбу, выступали подростки. Что они застали и как смогли спастись — в материале РИА Новости.

"Еще пару минут"

Чемпионат в подмосковном Красногорске стартовал 20 марта и должен был продлиться до 31-го. Сюда съехались со всей России. Соревновались в разных возрастных группах: дети, подростки, взрослые.
Для 16-летней Анны и 17-летнего Евгения (имя несовершеннолетних изменены) из Чебоксар это первый турнир такого уровня. Годы тренировок — и они прошли отбор на главное событие в их спортивной карьере. Прибыли вместе со своим тренером Сергеем А.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Горящая крыша концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Соревнования проходили в 19-м зале "Крокуса". В пятницу вечером 22-го завершался финал — за первенство бились подростки. "Нас было около ста человек. Прибежали женщины, родители кого-то из участников, и сообщили о происходящем. Я тут же выбежал из зала и услышал стрельбу. Подошел к охранникам, те стояли у выхода, сказали, что там не пройти, слишком опасно. И подсказали другой путь", — рассказывает РИА Новости Сергей А.
«

"Завершался финал […], оставалось буквально два танца, две-три минуты. Чтобы исключить панику, было принято решение провести эти соревнования до конца и за это время прояснить ситуацию. Надо отметить, что в тот момент входы были заблокированы. Насколько пониманию, таков регламент безопасности, дабы не допустить хаотичного передвижения посетителей и тем более встречи с преступниками", — отмечает в свою очередь главный судья чемпионата России по танцевальному спорту Игорь Котов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМашины полиции и скорой помощи у горящего концертного зала "Крокус Сити Холл"
Машины полиции и скорой помощи у горящего концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Машины полиции и скорой помощи у горящего концертного зала "Крокус Сити Холл"
Сергей добавляет: выяснив обстановку у охраны, он бросился обратно в зал и начал координировать людей.
"Подключился один из родителей участников. Сказал, что он "бывший росгвардеец", - продолжает Сергей. — Мы вышли через запасной выход на улицу. Кто в чем — дети, к слову, прямо в костюмах, в которых выступали. Некоторые очень паниковали, пытались развернуться обратно, чтобы взять оставленные вещи. Таких удалось успокоить. Вывели всех, кто был рядом".

"Большой стресс"

Оказавшись на улице, толпой двинулись к дороге. "Кто-то хотел в метро. Но мы строго на строго запретили. Может и там опасно, мы же не владеем обстановкой. Решили рассадить всех по такси", — говорит Сергей.
Сам вместе с "бывшим росгвардейцем" уехал последним. "К сожалению, его имени не запомнил. Но хотел бы выразить благодарность за помощь и выдержку!"
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Большинство отправились сразу на вокзал. Меняли билеты на месте: "Сотрудники РЖД: выдали пледы, перекусы, поили горячим чаем".
Подопечные Сергея увидев, что тренер не впал в панику, последовали его примеру.
«

"Никто из детей не оставался без присмотра. Рядом были старшие — родители, близкие родственники, тренеры, — подчеркивает он. — Осознание того, что произошло, пришло спустя сутки. Прокручиваешь в голове, "а что могло бы быть". Ребята пытаются справиться со стрессом. В любом случае, время расставит все по своим местам. Главное, что все обошлось".

На странице Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСААР) сообщили, что соревнования переносятся: "Нам всем нужно время, чтобы прийти в себя". О сроках сообщат отдельно. Также всем участникам чемпионата вернут стартовый взнос.
Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала Крокус Сити Холл в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
"Осознание пришло не сразу": как подростки спасли пострадавших в "Крокусе"
26 марта, 18:55
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияКрокусМоскваКрокус Сити ХоллТеракт в "Крокус Сити Холле" – Радио SputnikСпорт
 
 
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