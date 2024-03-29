https://ria.ru/20240329/terakt-1936392999.html

"Нас было больше сотни": новые подробности спасения из "Крокуса"

"Нас было больше сотни": новые подробности спасения из "Крокуса" - РИА Новости, 29.03.2024

"Нас было больше сотни": новые подробности спасения из "Крокуса"

Концерт группы "Пикник" — не единственное массовое мероприятие, которое было намечено в "Крокус Сити Холле" на 22 марта. Тогда же проходил третий день... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T08:00

2024-03-29T08:00

2024-03-29T18:28

теракт в "крокус сити холле"

россия

крокус

москва

крокус сити холл

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

спорт

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Концерт группы "Пикник" — не единственное массовое мероприятие, которое было намечено в "Крокус Сити Холле" на 22 марта. Тогда же проходил третий день чемпионата России по танцевальному спорту. В момент, когда террористы открыли стрельбу, выступали подростки. Что они застали и как смогли спастись — в материале РИА Новости."Еще пару минут"Чемпионат в подмосковном Красногорске стартовал 20 марта и должен был продлиться до 31-го. Сюда съехались со всей России. Соревновались в разных возрастных группах: дети, подростки, взрослые.Для 16-летней Анны и 17-летнего Евгения (имя несовершеннолетних изменены) из Чебоксар это первый турнир такого уровня. Годы тренировок — и они прошли отбор на главное событие в их спортивной карьере. Прибыли вместе со своим тренером Сергеем А.Соревнования проходили в 19-м зале "Крокуса". В пятницу вечером 22-го завершался финал — за первенство бились подростки. "Нас было около ста человек. Прибежали женщины, родители кого-то из участников, и сообщили о происходящем. Я тут же выбежал из зала и услышал стрельбу. Подошел к охранникам, те стояли у выхода, сказали, что там не пройти, слишком опасно. И подсказали другой путь", — рассказывает РИА Новости Сергей А."Завершался финал […], оставалось буквально два танца, две-три минуты. Чтобы исключить панику, было принято решение провести эти соревнования до конца и за это время прояснить ситуацию. Надо отметить, что в тот момент входы были заблокированы. Насколько пониманию, таков регламент безопасности, дабы не допустить хаотичного передвижения посетителей и тем более встречи с преступниками", — отмечает в свою очередь главный судья чемпионата России по танцевальному спорту Игорь КотовСергей добавляет: выяснив обстановку у охраны, он бросился обратно в зал и начал координировать людей."Подключился один из родителей участников. Сказал, что он "бывший росгвардеец", - продолжает Сергей. — Мы вышли через запасной выход на улицу. Кто в чем — дети, к слову, прямо в костюмах, в которых выступали. Некоторые очень паниковали, пытались развернуться обратно, чтобы взять оставленные вещи. Таких удалось успокоить. Вывели всех, кто был рядом"."Большой стресс"Оказавшись на улице, толпой двинулись к дороге. "Кто-то хотел в метро. Но мы строго на строго запретили. Может и там опасно, мы же не владеем обстановкой. Решили рассадить всех по такси", — говорит Сергей.Сам вместе с "бывшим росгвардейцем" уехал последним. "К сожалению, его имени не запомнил. Но хотел бы выразить благодарность за помощь и выдержку!"Большинство отправились сразу на вокзал. Меняли билеты на месте: "Сотрудники РЖД: выдали пледы, перекусы, поили горячим чаем".Подопечные Сергея увидев, что тренер не впал в панику, последовали его примеру. "Никто из детей не оставался без присмотра. Рядом были старшие — родители, близкие родственники, тренеры, — подчеркивает он. — Осознание того, что произошло, пришло спустя сутки. Прокручиваешь в голове, "а что могло бы быть". Ребята пытаются справиться со стрессом. В любом случае, время расставит все по своим местам. Главное, что все обошлось".На странице Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСААР) сообщили, что соревнования переносятся: "Нам всем нужно время, чтобы прийти в себя". О сроках сообщат отдельно. Также всем участникам чемпионата вернут стартовый взнос.

https://ria.ru/20240326/podrostki-1936006480.html

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

россия, крокус, москва, крокус сити холл, теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik, спорт