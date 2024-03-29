https://ria.ru/20240329/sud-1936663427.html

Певец Жуков не смог вернуть себе права на песни группы "Руки Вверх!"

Певец Жуков не смог вернуть себе права на песни группы "Руки Вверх!" - РИА Новости, 29.03.2024

Певец Жуков не смог вернуть себе права на песни группы "Руки Вверх!"

Певец Сергей Жуков не смог вернуть себе права на песни группы "Руки Вверх!" "Ну где же вы, девчонки?", "Я не отдам тебя никому", "Дома не сиди" и другие,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:20

2024-03-29T15:20

2024-03-29T15:20

культура

москва

сергей жуков

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Певец Сергей Жуков не смог вернуть себе права на песни группы "Руки Вверх!" "Ну где же вы, девчонки?", "Я не отдам тебя никому", "Дома не сиди" и другие, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде. Согласно материалам дела, финансировал запись песен продюсер Андрей Маликов в 1998-1999 годах, а Жуков выступал как автор и исполнитель. Позднее ООО "Технико-продюсерский центр Андрея Маликова" получил от издательства "Джем" права на фонограммы. Спустя более 20 лет после записи певец обратился в суд с иском о признании договоров о передаче исключительных прав на фонограммы и о предоставлении исключительной лицензии на использование фонограмм недействительными (ничтожными) сделками. "Отказывая истцам в удовлетворении заявленных требований, суд, в том числе, исходил из того, что истцы знали о сложившихся между сторонами правоотношениях, при этом не предпринимали никаких действий по их оспариванию на протяжении 20 лет", - сказали в суде. В итоге Симоновский суд Москвы отклонил иск, а Мосгорсуд – апелляционную жалобу. Решение вступило в законную силу.

https://ria.ru/20240115/isk-1921409387.html

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москва, сергей жуков, московский городской суд, происшествия