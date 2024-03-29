https://ria.ru/20240329/sud-1936661573.html

Центр "Луч" выплатит компенсацию семье упавшей с высоты гимнастки

Центр "Луч" выплатит компенсацию семье упавшей с высоты гимнастки - РИА Новости, 29.03.2024

Центр "Луч" выплатит компенсацию семье упавшей с высоты гимнастки

Архангельский областной суд обязал центр "Луч", на базе которого работает цирковая студия, заплатить компенсацию в 300 тысяч рублей семье сорвавшейся с высоты и РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:13

2024-03-29T15:13

2024-03-29T15:13

происшествия

архангельск

архангельский областной суд

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МУРМАНСК, 29 мар – РИА Новости. Архангельский областной суд обязал центр "Луч", на базе которого работает цирковая студия, заплатить компенсацию в 300 тысяч рублей семье сорвавшейся с высоты и получившей серьезные травмы гимнастки, еще 84 тысячи рублей центр должен будет выплатить за проведенную экспертизу, сообщили РИА Новости в суде. Этот случай произошел в 2020 году. На тот момент 17-летняя гимнастка, занимавшаяся в цирковой студии, при выполнении одного из трюков во время тренировки сорвалась с высоты около 4 метров и получила травмы. Как тогда сообщали местные СМИ со ссылкой на маму девочки, оборвался страховочный трос. Дело тогда возбуждать не стали, однако семья обратилась в суд с требованием возместить моральный вред. По решению суда первой инстанции центр должен был выплатить 100 тысяч рублей. Семья подала апелляцию, и архангельский облсуд назначал экспертизу, которая должна была установить тяжесть полученных травм, чего ранее не было сделано. Бюро судебно-медицинской экспертизы представило заключение суду апелляционной инстанции. "С учетом того, что пострадавшей девочке причинен вред здоровью средней тяжести, Архангельский областной суд в качестве суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменил и принял новое – взыскать с муниципального учреждения культуры Архангельска - культурного центра "Луч" компенсацию морального вреда в сумме 250 тысяч рублей, в пользу мамы – 50 тысяч рублей", - сообщила собеседница агентства. Также городской культурный центр должен по решению суда выплатить 84 тысячи рублей за проведение экспертизы.

https://ria.ru/20231226/zaveduyuschaya-1918072592.html

https://ria.ru/20240317/padenie-1933737445.html

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происшествия, архангельск, архангельский областной суд