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Центр "Луч" выплатит компенсацию семье упавшей с высоты гимнастки - РИА Новости, 29.03.2024
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15:13 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/sud-1936661573.html
Центр "Луч" выплатит компенсацию семье упавшей с высоты гимнастки
Центр "Луч" выплатит компенсацию семье упавшей с высоты гимнастки - РИА Новости, 29.03.2024
Центр "Луч" выплатит компенсацию семье упавшей с высоты гимнастки
Архангельский областной суд обязал центр "Луч", на базе которого работает цирковая студия, заплатить компенсацию в 300 тысяч рублей семье сорвавшейся с высоты и РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:13
2024-03-29T15:13
происшествия
архангельск
архангельский областной суд
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МУРМАНСК, 29 мар – РИА Новости. Архангельский областной суд обязал центр "Луч", на базе которого работает цирковая студия, заплатить компенсацию в 300 тысяч рублей семье сорвавшейся с высоты и получившей серьезные травмы гимнастки, еще 84 тысячи рублей центр должен будет выплатить за проведенную экспертизу, сообщили РИА Новости в суде. Этот случай произошел в 2020 году. На тот момент 17-летняя гимнастка, занимавшаяся в цирковой студии, при выполнении одного из трюков во время тренировки сорвалась с высоты около 4 метров и получила травмы. Как тогда сообщали местные СМИ со ссылкой на маму девочки, оборвался страховочный трос. Дело тогда возбуждать не стали, однако семья обратилась в суд с требованием возместить моральный вред. По решению суда первой инстанции центр должен был выплатить 100 тысяч рублей. Семья подала апелляцию, и архангельский облсуд назначал экспертизу, которая должна была установить тяжесть полученных травм, чего ранее не было сделано. Бюро судебно-медицинской экспертизы представило заключение суду апелляционной инстанции. "С учетом того, что пострадавшей девочке причинен вред здоровью средней тяжести, Архангельский областной суд в качестве суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменил и принял новое – взыскать с муниципального учреждения культуры Архангельска - культурного центра "Луч" компенсацию морального вреда в сумме 250 тысяч рублей, в пользу мамы – 50 тысяч рублей", - сообщила собеседница агентства. Также городской культурный центр должен по решению суда выплатить 84 тысячи рублей за проведение экспертизы.
https://ria.ru/20231226/zaveduyuschaya-1918072592.html
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происшествия, архангельск, архангельский областной суд
Происшествия, Архангельск, Архангельский областной суд
Центр "Луч" выплатит компенсацию семье упавшей с высоты гимнастки

Архангельский суд обязал цирковую студию выплатить компенсацию упавшей гимнастке

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МУРМАНСК, 29 мар – РИА Новости. Архангельский областной суд обязал центр "Луч", на базе которого работает цирковая студия, заплатить компенсацию в 300 тысяч рублей семье сорвавшейся с высоты и получившей серьезные травмы гимнастки, еще 84 тысячи рублей центр должен будет выплатить за проведенную экспертизу, сообщили РИА Новости в суде.
Этот случай произошел в 2020 году. На тот момент 17-летняя гимнастка, занимавшаяся в цирковой студии, при выполнении одного из трюков во время тренировки сорвалась с высоты около 4 метров и получила травмы. Как тогда сообщали местные СМИ со ссылкой на маму девочки, оборвался страховочный трос.
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Дело тогда возбуждать не стали, однако семья обратилась в суд с требованием возместить моральный вред. По решению суда первой инстанции центр должен был выплатить 100 тысяч рублей.
Семья подала апелляцию, и архангельский облсуд назначал экспертизу, которая должна была установить тяжесть полученных травм, чего ранее не было сделано. Бюро судебно-медицинской экспертизы представило заключение суду апелляционной инстанции.
"С учетом того, что пострадавшей девочке причинен вред здоровью средней тяжести, Архангельский областной суд в качестве суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменил и принял новое – взыскать с муниципального учреждения культуры Архангельска - культурного центра "Луч" компенсацию морального вреда в сумме 250 тысяч рублей, в пользу мамы – 50 тысяч рублей", - сообщила собеседница агентства.
Также городской культурный центр должен по решению суда выплатить 84 тысячи рублей за проведение экспертизы.
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