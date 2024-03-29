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Суд снизил срок фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Терентьеву - РИА Новости, 29.03.2024
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14:16 29.03.2024 (обновлено: 14:17 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/sud-1936641137.html
Суд снизил срок фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Терентьеву
Суд снизил срок фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Терентьеву - РИА Новости, 29.03.2024
Суд снизил срок фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Терентьеву
Суд апелляционной инстанции снизил на год срок бывшему главному пожарному инспектору Кемерово Григорию Терентьеву по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:16
2024-03-29T14:17
происшествия
пожар в торговом центре в кемерово
россия
кемерово
кемеровский областной суд
александр мамонтов
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 29 мар – РИА Новости. Суд апелляционной инстанции снизил на год срок бывшему главному пожарному инспектору Кемерово Григорию Терентьеву по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала Кемеровского областного суда."Освободить осужденного Терентьева Григория Николаевича от наказания, назначенного по ч. 3 ст. 293 УК РФ, с истечением срока давности уголовного преследования… Окончательно Терентьеву Григорию Николаевичу назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 120 тысяч рублей… меру пресечения в виде подписки о невыезде… отменить в связи с фактическим отбытием основного наказания в виде лишения свободы. В остальной части приговор суда оставить без изменения", - сказала судья.Суд первой инстанции приговорил Терентьева к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 120 тысяч рублей. Проходивший с ним по делу экс-глава ГУМЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов получил 10,5 лет колонии и штраф в 900 тысяч рублей.Адвокат Терентьева в суде апелляционной инстанции просил оправдать своего подзащитного. Сам он также заявлял о своей невиновности и еще раз выразил соболезнования родным и близких в пожаре, подчеркнув, что в трагедии не виноват.В январе Терентьев вышел из СИЗО, где дожидался решения по апелляции, в связи с отбытием фактического наказания, сообщил ранее сообщил РИА Новости информированный источник.Всего по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" было возбуждено четыре уголовных дела, их фигурантами стали 15 человек, всем им вынесены обвинительные приговоры.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.
https://ria.ru/20230325/pozhar-1860561687.html
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происшествия, пожар в торговом центре в кемерово, россия, кемерово, кемеровский областной суд, александр мамонтов, кемеровская область
Происшествия, Пожар в торговом центре в Кемерово, Россия, Кемерово, Кемеровский областной суд, Александр Мамонтов, Кемеровская область
Суд снизил срок фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Терентьеву

Суд смягчил приговор осужденному по делу "Зимней вишни" пожарному инспектору

© РИА Новости / Максим Серков | Перейти в медиабанкБывший главный госинспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев во время оглашения приговора по уголовному делу, возбужденному после смертельного пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"
Бывший главный госинспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев во время оглашения приговора по уголовному делу, возбужденному после смертельного пожара в ТРЦ Зимняя вишня - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Максим Серков
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Бывший главный госинспектор Кемерово по пожарному надзору Григорий Терентьев во время оглашения приговора по уголовному делу, возбужденному после смертельного пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 29 мар – РИА Новости. Суд апелляционной инстанции снизил на год срок бывшему главному пожарному инспектору Кемерово Григорию Терентьеву по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала Кемеровского областного суда.
«
"Освободить осужденного Терентьева Григория Николаевича от наказания, назначенного по ч. 3 ст. 293 УК РФ, с истечением срока давности уголовного преследования… Окончательно Терентьеву Григорию Николаевичу назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 120 тысяч рублей… меру пресечения в виде подписки о невыезде… отменить в связи с фактическим отбытием основного наказания в виде лишения свободы. В остальной части приговор суда оставить без изменения", - сказала судья.
“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
“Зимняя вишня”: пять лет после трагедии
25 марта 2023, 09:31
Суд первой инстанции приговорил Терентьева к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 120 тысяч рублей. Проходивший с ним по делу экс-глава ГУМЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов получил 10,5 лет колонии и штраф в 900 тысяч рублей.
Адвокат Терентьева в суде апелляционной инстанции просил оправдать своего подзащитного. Сам он также заявлял о своей невиновности и еще раз выразил соболезнования родным и близких в пожаре, подчеркнув, что в трагедии не виноват.
В январе Терентьев вышел из СИЗО, где дожидался решения по апелляции, в связи с отбытием фактического наказания, сообщил ранее сообщил РИА Новости информированный источник.
Всего по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" было возбуждено четыре уголовных дела, их фигурантами стали 15 человек, всем им вынесены обвинительные приговоры.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.
Гендиректор ООО Зимняя вишня Надежда Судденок перед заседанием в Заводском районном суде Кемерово - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Источник сообщил об освобождении управляющей ТЦ "Зимняя вишня"
21 ноября 2023, 11:47
 
ПроисшествияПожар в торговом центре в КемеровоРоссияКемеровоКемеровский областной судАлександр МамонтовКемеровская область
 
 
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