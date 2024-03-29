https://ria.ru/20240329/sud-1936641137.html

Суд снизил срок фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Терентьеву

Суд снизил срок фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Терентьеву - РИА Новости, 29.03.2024

Суд снизил срок фигуранту дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" Терентьеву

Суд апелляционной инстанции снизил на год срок бывшему главному пожарному инспектору Кемерово Григорию Терентьеву по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:16

2024-03-29T14:16

2024-03-29T14:17

происшествия

пожар в торговом центре в кемерово

россия

кемерово

кемеровский областной суд

александр мамонтов

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 29 мар – РИА Новости. Суд апелляционной инстанции снизил на год срок бывшему главному пожарному инспектору Кемерово Григорию Терентьеву по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", передает корреспондент РИА Новости из зала Кемеровского областного суда."Освободить осужденного Терентьева Григория Николаевича от наказания, назначенного по ч. 3 ст. 293 УК РФ, с истечением срока давности уголовного преследования… Окончательно Терентьеву Григорию Николаевичу назначить наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 120 тысяч рублей… меру пресечения в виде подписки о невыезде… отменить в связи с фактическим отбытием основного наказания в виде лишения свободы. В остальной части приговор суда оставить без изменения", - сказала судья.Суд первой инстанции приговорил Терентьева к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 120 тысяч рублей. Проходивший с ним по делу экс-глава ГУМЧС РФ по Кемеровской области Александр Мамонтов получил 10,5 лет колонии и штраф в 900 тысяч рублей.Адвокат Терентьева в суде апелляционной инстанции просил оправдать своего подзащитного. Сам он также заявлял о своей невиновности и еще раз выразил соболезнования родным и близких в пожаре, подчеркнув, что в трагедии не виноват.В январе Терентьев вышел из СИЗО, где дожидался решения по апелляции, в связи с отбытием фактического наказания, сообщил ранее сообщил РИА Новости информированный источник.Всего по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" было возбуждено четыре уголовных дела, их фигурантами стали 15 человек, всем им вынесены обвинительные приговоры.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них – дети.

https://ria.ru/20230325/pozhar-1860561687.html

https://ria.ru/20231121/suddenok-1910761031.html

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