https://ria.ru/20240329/sud-1936636935.html

В Воронеже будут судить директора магазина за падение наледи на пенсионерку

В Воронеже будут судить директора магазина за падение наледи на пенсионерку - РИА Новости, 29.03.2024

В Воронеже будут судить директора магазина за падение наледи на пенсионерку

Директор магазина предстанет перед судом за падение с крыши помещения наледи на пенсионерку в Воронеже, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:03

2024-03-29T14:03

2024-03-29T14:03

происшествия

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 29 мар - РИА Новости. Директор магазина предстанет перед судом за падение с крыши помещения наледи на пенсионерку в Воронеже, сообщило региональное управление СК РФ. Как ранее информировало следствие, вечером 26 декабря 2023 года на 65-летнюю женщину упала наледь с крыши дома №150а по Ленинскому проспекту. Пострадавшая была доставлена в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Фигурантом дела стал 62-летний директор магазина. "Следствием установлено, что директор магазина... не организовал и не осуществил очистку снега, скопившегося на крыше нежилого помещения. В результате преступной небрежности обвиняемого вечером произошел сход снежной массы на 65-летнюю местную жительницу, причинив ей телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью", - говорится в релизе. На предварительном следствии фигурант признал вину. "Следственными органами собрана доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - информирует следственное управление.

https://ria.ru/20231228/led-1918657651.html

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происшествия, жкх, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)