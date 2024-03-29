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В Воронеже будут судить директора магазина за падение наледи на пенсионерку - РИА Новости, 29.03.2024
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14:03 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/sud-1936636935.html
В Воронеже будут судить директора магазина за падение наледи на пенсионерку
В Воронеже будут судить директора магазина за падение наледи на пенсионерку - РИА Новости, 29.03.2024
В Воронеже будут судить директора магазина за падение наледи на пенсионерку
Директор магазина предстанет перед судом за падение с крыши помещения наледи на пенсионерку в Воронеже, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:03
2024-03-29T14:03
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ВОРОНЕЖ, 29 мар - РИА Новости. Директор магазина предстанет перед судом за падение с крыши помещения наледи на пенсионерку в Воронеже, сообщило региональное управление СК РФ. Как ранее информировало следствие, вечером 26 декабря 2023 года на 65-летнюю женщину упала наледь с крыши дома №150а по Ленинскому проспекту. Пострадавшая была доставлена в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Фигурантом дела стал 62-летний директор магазина. "Следствием установлено, что директор магазина... не организовал и не осуществил очистку снега, скопившегося на крыше нежилого помещения. В результате преступной небрежности обвиняемого вечером произошел сход снежной массы на 65-летнюю местную жительницу, причинив ей телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью", - говорится в релизе. На предварительном следствии фигурант признал вину. "Следственными органами собрана доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - информирует следственное управление.
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происшествия, жкх, воронеж, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Воронеж, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже будут судить директора магазина за падение наледи на пенсионерку

Директор магазина в Воронеже пойдет под суд из-за упавшей на пенсионерку наледи

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 29 мар - РИА Новости. Директор магазина предстанет перед судом за падение с крыши помещения наледи на пенсионерку в Воронеже, сообщило региональное управление СК РФ.
Как ранее информировало следствие, вечером 26 декабря 2023 года на 65-летнюю женщину упала наледь с крыши дома №150а по Ленинскому проспекту. Пострадавшая была доставлена в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Фигурантом дела стал 62-летний директор магазина.
«
"Следствием установлено, что директор магазина... не организовал и не осуществил очистку снега, скопившегося на крыше нежилого помещения. В результате преступной небрежности обвиняемого вечером произошел сход снежной массы на 65-летнюю местную жительницу, причинив ей телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью", - говорится в релизе.
На предварительном следствии фигурант признал вину.
"Следственными органами собрана доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - информирует следственное управление.
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