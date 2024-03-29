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Пензенский суд отказался освободить актрису Хисамову из-под стражи - РИА Новости, 29.03.2024
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12:50 29.03.2024 (обновлено: 12:57 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/sud-1936612825.html
Пензенский суд отказался освободить актрису Хисамову из-под стражи
Пензенский суд отказался освободить актрису Хисамову из-под стражи - РИА Новости, 29.03.2024
Пензенский суд отказался освободить актрису Хисамову из-под стражи
Пензенский областной суд отказался освободить из-под стражи заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову), которую судят по делу о покушении на особо... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:50
2024-03-29T12:57
происшествия
россия
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САРАТОВ, 29 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский областной суд отказался освободить из-под стражи заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову), которую судят по делу о покушении на особо крупный сбыт наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В изолятор артистка попала в августе прошлого года. Прокуратура в феврале передала в суд дело Хисамовой и двух жителей Пензенской области Ярослава Шалева и Владимира Холькина. Дело в отношении еще одного фигуранта выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Первомайский районный суд Пензы 27 марта приступил к рассмотрению дела, а до этого продлил Искандер срок содержания под стражей, остальным двум фигурантам - домашний арест. Защита Искандер обжаловала продление ареста. "Решение оставлено без изменений", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что защита Искандер в жалобе просила выпустить артистку под домашний арест. Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что Искандер была задержана в Москве в августе прошлого года после того, как у нее дома и в машине нашли в общей сложности около двух килограммов мефедрона, от дачи показаний она отказалась. Эту информацию подтвердил РИА Новости и другой источник в правоохранительных органах, упомянувший, что у актрисы обнаружили и дозу кокаина (меньше грамма). По данным Генпрокуратуры РФ, Хисамова планировала наладить работу интернет-магазина для сбыта наркотиков и психотропных веществ в Пензе, о чем договорилась со своим знакомым, который привлек еще двоих приятелей. По версии следствия, артистка приобрела более 2,6 килограмма наркотиков и психотропов, из них более 300 граммов передала для сбыта в Пензе через интернет-магазин, деятельность которого была вскрыта правоохранителями. В прокуратуре Пензенской области уточнили РИА Новости, что Искандер и двое ее предполагаемых подельников на первом заседании суда признали вину. Следующее заседание по делу назначено на 11 апреля. Согласно биографии на сайте РАМТ, Искандер - лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле Rock'n'Roll, Ассоль в спектакле "Алые паруса" и другие работы, в 2021 году была удостоена звания заслуженной артистки России. Также снимается в кино и сериалах.
https://ria.ru/20230908/narkotiki-1895030839.html
https://ria.ru/20240305/narkotiki-1931213582.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Пензенский суд отказался освободить актрису Хисамову из-под стражи

Суд оставил в СИЗО заслуженную артистку России Искандер по делу о наркотиках

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Рамиля Искандер
Актриса Рамиля Искандер - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Рамиля Искандер. Архивное фото
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САРАТОВ, 29 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пензенский областной суд отказался освободить из-под стражи заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову), которую судят по делу о покушении на особо крупный сбыт наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В изолятор артистка попала в августе прошлого года. Прокуратура в феврале передала в суд дело Хисамовой и двух жителей Пензенской области Ярослава Шалева и Владимира Холькина. Дело в отношении еще одного фигуранта выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Первомайский районный суд Пензы 27 марта приступил к рассмотрению дела, а до этого продлил Искандер срок содержания под стражей, остальным двум фигурантам - домашний арест. Защита Искандер обжаловала продление ареста.
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"Решение оставлено без изменений", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что защита Искандер в жалобе просила выпустить артистку под домашний арест.
Источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что Искандер была задержана в Москве в августе прошлого года после того, как у нее дома и в машине нашли в общей сложности около двух килограммов мефедрона, от дачи показаний она отказалась. Эту информацию подтвердил РИА Новости и другой источник в правоохранительных органах, упомянувший, что у актрисы обнаружили и дозу кокаина (меньше грамма).
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По данным Генпрокуратуры РФ, Хисамова планировала наладить работу интернет-магазина для сбыта наркотиков и психотропных веществ в Пензе, о чем договорилась со своим знакомым, который привлек еще двоих приятелей. По версии следствия, артистка приобрела более 2,6 килограмма наркотиков и психотропов, из них более 300 граммов передала для сбыта в Пензе через интернет-магазин, деятельность которого была вскрыта правоохранителями.
В прокуратуре Пензенской области уточнили РИА Новости, что Искандер и двое ее предполагаемых подельников на первом заседании суда признали вину. Следующее заседание по делу назначено на 11 апреля.
Согласно биографии на сайте РАМТ, Искандер - лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле Rock'n'Roll, Ассоль в спектакле "Алые паруса" и другие работы, в 2021 году была удостоена звания заслуженной артистки России. Также снимается в кино и сериалах.
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