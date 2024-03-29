https://ria.ru/20240329/sud-1936530276.html
В Ростовской области вынесли приговор экс-министру здравоохранения
В Ростовской области вынесли приговор экс-министру здравоохранения - РИА Новости, 29.03.2024
В Ростовской области вынесли приговор экс-министру здравоохранения
Кущевский районный суд Краснодарского края приговорил к 4,5 года лишения свободы бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую за... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:05
2024-03-29T09:05
2024-03-29T09:39
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КУЩЕВСКАЯ (Краснодарский край), 29 мар - РИА Новости. Кущевский районный суд Краснодарского края приговорил к 4,5 года лишения свободы бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую за превышение должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Быковской 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал судья.Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский были задержаны в ноябре 2019 года. По данным суда, с сентября 2017 по январь 2018 года они лоббировали интересы фирмы "Центр 100 Ростов-на-Дону" при заключении контрактов с минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, что ограничивало конкуренцию.Уголовное дело было возбуждено и расследовалось УФСБ России по Ростовской области. Фигурантам вменяли статью о превышении должностных полномочий: Беседовскому - часть первую, Быковской - вторую. В мае 2022 года дело поступило в Кущевский райсуд.В январе текущего года суд прекратил уголовное дело в отношении Беседовского в связи с истечением сроков давности (по нереабилитирующим основаниям) совершенного им преступления. По инкриминируемой ему части и статье срок давности уголовного преследования шесть лет, по части и статье, которые вменяют Быковской, - десять лет.В ходе прений гособвинитель запросил для Быковской пять лет лишения свободы. Свою вину она не признала.
https://ria.ru/20240202/prigovor-1925126123.html
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ростовская область, происшествия, россия, татьяна быковская, кущевский районный суд, краснодарский край
Ростовская область, Происшествия, Россия, Татьяна Быковская, Кущевский районный суд, Краснодарский край
В Ростовской области вынесли приговор экс-министру здравоохранения
Суд приговорил экс-главу Минздрава Ростовской области к 4,5 годам
КУЩЕВСКАЯ (Краснодарский край), 29 мар - РИА Новости. Кущевский районный суд Краснодарского края приговорил к 4,5 года лишения свободы бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую за превышение должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Назначить Быковской 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал судья.
Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский были задержаны в ноябре 2019 года. По данным суда, с сентября 2017 по январь 2018 года они лоббировали интересы фирмы "Центр 100 Ростов-на-Дону" при заключении контрактов с минздравом области на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, что ограничивало конкуренцию.
Уголовное дело было возбуждено и расследовалось УФСБ России по Ростовской области. Фигурантам вменяли статью о превышении должностных полномочий: Беседовскому - часть первую, Быковской - вторую. В мае 2022 года дело поступило в Кущевский райсуд.
В январе текущего года суд прекратил уголовное дело в отношении Беседовского в связи с истечением сроков давности (по нереабилитирующим основаниям) совершенного им преступления. По инкриминируемой ему части и статье срок давности уголовного преследования шесть лет, по части и статье, которые вменяют Быковской, - десять лет.
В ходе прений гособвинитель запросил для Быковской пять лет лишения свободы. Свою вину она не признала.