https://ria.ru/20240329/sputniki-1936599544.html

Россия и Белоруссия создадут группировку спутников для зондирования Земли

Россия и Белоруссия создадут группировку спутников для зондирования Земли - РИА Новости, 29.03.2024

Россия и Белоруссия создадут группировку спутников для зондирования Земли

Россия и Белоруссия способны в ближайшей перспективе создать совместную многоспутниковую группировку спутников дистанционного зондирования Земли, сообщил в... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:16

2024-03-29T12:16

2024-03-29T13:59

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роскосмос

союзное государство

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Россия и Белоруссия способны в ближайшей перспективе создать совместную многоспутниковую группировку спутников дистанционного зондирования Земли, сообщил в пятницу первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов. "Мы надеемся, что мы совместно выйдет на общее понимание, общее использование и создадим многоспутниковую группировку, которая обеспечит данными дистанционного зондирования Земли и потребуется Союзному государству в полном объёме и в том качестве, которое будет соответствовать лучшим мировым аналогам", - сказал он на экспертно-медийном форуме "Союзное государство. Научный прорыв", проходящем в МИА "Россия сегодня". "Анализ намного потенциала производственных возможностей различных стран и предприятий говорит о том, что всё в наших руках и мы способны это сделать в ближайшей перспективе", - добавил Ельчанинов. Он отметил, что у "Роскосмоса" с белорусскими предприятиями "полное понимание и практически отсутствуют разногласия" по всем направлениям космической отрасли.Первый белорусский космический аппарат был создан на российском предприятии ВНИИЭМ на базе спутников "Канопус". Его отправили на орбиту в 2012 году. В 2029 году ожидается запуск белорусско-российского аппарата нового поколения, который сможет делать съёмки поверхности Земли с разрешением 35 сантиметров.

https://ria.ru/20231113/sputniki-1909179859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, белоруссия, земля, роскосмос