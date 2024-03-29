Рейтинг@Mail.ru
Россия и Белоруссия создадут группировку спутников для зондирования Земли - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
 
12:16 29.03.2024 (обновлено: 13:59 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/sputniki-1936599544.html
Россия и Белоруссия создадут группировку спутников для зондирования Земли
Россия и Белоруссия создадут группировку спутников для зондирования Земли - РИА Новости, 29.03.2024
Россия и Белоруссия создадут группировку спутников для зондирования Земли
Россия и Белоруссия способны в ближайшей перспективе создать совместную многоспутниковую группировку спутников дистанционного зондирования Земли, сообщил в... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:16
2024-03-29T13:59
космос - риа наука
россия
белоруссия
земля
роскосмос
союзное государство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_0:67:640:427_1920x0_80_0_0_99577154f78b7d23856dd980e7957a4b.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Россия и Белоруссия способны в ближайшей перспективе создать совместную многоспутниковую группировку спутников дистанционного зондирования Земли, сообщил в пятницу первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов. "Мы надеемся, что мы совместно выйдет на общее понимание, общее использование и создадим многоспутниковую группировку, которая обеспечит данными дистанционного зондирования Земли и потребуется Союзному государству в полном объёме и в том качестве, которое будет соответствовать лучшим мировым аналогам", - сказал он на экспертно-медийном форуме "Союзное государство. Научный прорыв", проходящем в МИА "Россия сегодня". "Анализ намного потенциала производственных возможностей различных стран и предприятий говорит о том, что всё в наших руках и мы способны это сделать в ближайшей перспективе", - добавил Ельчанинов. Он отметил, что у "Роскосмоса" с белорусскими предприятиями "полное понимание и практически отсутствуют разногласия" по всем направлениям космической отрасли.Первый белорусский космический аппарат был создан на российском предприятии ВНИИЭМ на базе спутников "Канопус". Его отправили на орбиту в 2012 году. В 2029 году ожидается запуск белорусско-российского аппарата нового поколения, который сможет делать съёмки поверхности Земли с разрешением 35 сантиметров.
https://ria.ru/20231113/sputniki-1909179859.html
россия
белоруссия
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754174805_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_298237dfd3bf52aec6fec89816bbdfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, белоруссия, земля, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Белоруссия, Земля, Роскосмос, Союзное государство
Россия и Белоруссия создадут группировку спутников для зондирования Земли

Москва и Минск создают спутниковую группировку дистанционного зондирования Земли

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Россия и Белоруссия способны в ближайшей перспективе создать совместную многоспутниковую группировку спутников дистанционного зондирования Земли, сообщил в пятницу первый заместитель гендиректора "Роскосмоса" Андрей Ельчанинов.
"Мы надеемся, что мы совместно выйдет на общее понимание, общее использование и создадим многоспутниковую группировку, которая обеспечит данными дистанционного зондирования Земли и потребуется Союзному государству в полном объёме и в том качестве, которое будет соответствовать лучшим мировым аналогам", - сказал он на экспертно-медийном форуме "Союзное государство. Научный прорыв", проходящем в МИА "Россия сегодня".
"Анализ намного потенциала производственных возможностей различных стран и предприятий говорит о том, что всё в наших руках и мы способны это сделать в ближайшей перспективе", - добавил Ельчанинов.
Он отметил, что у "Роскосмоса" с белорусскими предприятиями "полное понимание и практически отсутствуют разногласия" по всем направлениям космической отрасли.
Первый белорусский космический аппарат был создан на российском предприятии ВНИИЭМ на базе спутников "Канопус". Его отправили на орбиту в 2012 году. В 2029 году ожидается запуск белорусско-российского аппарата нового поколения, который сможет делать съёмки поверхности Земли с разрешением 35 сантиметров.
Спутник ДЗЗ Зоркий-2М компании Спутникс - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
"Роскосмос" раскрыл планы по выкупу спутниковых ресурсов у частного бизнеса
13 ноября 2023, 16:28
 
Союзное государствоКосмос - РИА НаукаРоссияБелоруссияЗемляРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала