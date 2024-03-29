https://ria.ru/20240329/spros-1936730245.html

Производители батарей для электромобилей формируют мировой спрос на литий

Производители батарей для электромобилей формируют мировой спрос на литий - РИА Новости, 29.03.2024

Производители батарей для электромобилей формируют мировой спрос на литий

Ежегодный прирост рынка лития с 2021 года составляет порядка 30%, при этом более 85% спроса на литий формируют производители батарей для электромобилей,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T19:02

2024-03-29T19:02

2024-03-29T19:02

экономика

технологии

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ежегодный прирост рынка лития с 2021 года составляет порядка 30%, при этом более 85% спроса на литий формируют производители батарей для электромобилей, рассказал старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков в рамках XIII Международного форума "Атомэкспо–2024".Он выступил модератором круглого стола "Литий: рыночные перспективы и интеграционные приоритеты", подчеркнув критическую важность элемента для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики."Спрос на этот металл как никогда высок. В частности, только в 2021–23 годы ежегодный рост рынка составил порядка 30%. Вместе с тем, более 85% спроса на литий формируется со стороны производителей литий-ионных аккумуляторов для электромобилей и стационарных накопителей энергии. Ожидается, что эта доля будет только расти, в том числе в связи с активным развитием электротранспорта во всем мире", – отметил Гусаков.Он добавил, что масштабный рост спроса на литий формирует новый технологический уклад в национальных экономиках, что требует комплексных решений и новых подходов к выстраиванию промышленной кооперации. Российские и зарубежные участники дискуссии обсудили кооперационные проекты и технологию промышленного освоения лития с участием Госкорпорации "Росатом"."При этом успех развития литиевой индустрии во многом зависит от расширения международного сотрудничества и создания стратегических партнерств как по освоению литиевых месторождений, так и совместного производства литиевой продукции", – резюмировал вице-президент РЭЦ.13-й Международный форум "Атомэкспо–2024" состоялся на площадке парка науки и искусств "Сириус" при поддержке госкорпорации "Росатом". Участие в форуме, ключевая тема которого определена как "Чистая энергия: создавая будущее вместе", приняли ведущие эксперты и специалисты из нескольких десятков стран. Формат форума включает выставку и обширную деловую программу, главными темами которой традиционно являются развитие атомной энергетики как экологически чистого источника энергии; управление человеческим капиталом, создание инфраструктуры атомной энергетики, финансирование и инвестиции в энергетике, развитие неэнергетических ядерных технологий и многие другие.

https://ria.ru/20240320/sertifikat-1934452612.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)