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Производители батарей для электромобилей формируют мировой спрос на литий - РИА Новости, 29.03.2024
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19:02 29.03.2024
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Производители батарей для электромобилей формируют мировой спрос на литий
Производители батарей для электромобилей формируют мировой спрос на литий - РИА Новости, 29.03.2024
Производители батарей для электромобилей формируют мировой спрос на литий
Ежегодный прирост рынка лития с 2021 года составляет порядка 30%, при этом более 85% спроса на литий формируют производители батарей для электромобилей,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T19:02
2024-03-29T19:02
экономика
технологии
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ежегодный прирост рынка лития с 2021 года составляет порядка 30%, при этом более 85% спроса на литий формируют производители батарей для электромобилей, рассказал старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков в рамках XIII Международного форума "Атомэкспо–2024".Он выступил модератором круглого стола "Литий: рыночные перспективы и интеграционные приоритеты", подчеркнув критическую важность элемента для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики."Спрос на этот металл как никогда высок. В частности, только в 2021–23 годы ежегодный рост рынка составил порядка 30%. Вместе с тем, более 85% спроса на литий формируется со стороны производителей литий-ионных аккумуляторов для электромобилей и стационарных накопителей энергии. Ожидается, что эта доля будет только расти, в том числе в связи с активным развитием электротранспорта во всем мире", – отметил Гусаков.Он добавил, что масштабный рост спроса на литий формирует новый технологический уклад в национальных экономиках, что требует комплексных решений и новых подходов к выстраиванию промышленной кооперации. Российские и зарубежные участники дискуссии обсудили кооперационные проекты и технологию промышленного освоения лития с участием Госкорпорации "Росатом"."При этом успех развития литиевой индустрии во многом зависит от расширения международного сотрудничества и создания стратегических партнерств как по освоению литиевых месторождений, так и совместного производства литиевой продукции", – резюмировал вице-президент РЭЦ.13-й Международный форум "Атомэкспо–2024" состоялся на площадке парка науки и искусств "Сириус" при поддержке госкорпорации "Росатом". Участие в форуме, ключевая тема которого определена как "Чистая энергия: создавая будущее вместе", приняли ведущие эксперты и специалисты из нескольких десятков стран. Формат форума включает выставку и обширную деловую программу, главными темами которой традиционно являются развитие атомной энергетики как экологически чистого источника энергии; управление человеческим капиталом, создание инфраструктуры атомной энергетики, финансирование и инвестиции в энергетике, развитие неэнергетических ядерных технологий и многие другие.
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экономика, технологии, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Технологии, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Производители батарей для электромобилей формируют мировой спрос на литий

© iStock.com / Marcus LindstromЭлектромобили на зарядной станции
Электромобили на зарядной станции - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© iStock.com / Marcus Lindstrom
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Ежегодный прирост рынка лития с 2021 года составляет порядка 30%, при этом более 85% спроса на литий формируют производители батарей для электромобилей, рассказал старший вице-президент Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Никита Гусаков в рамках XIII Международного форума "Атомэкспо–2024".
Он выступил модератором круглого стола "Литий: рыночные перспективы и интеграционные приоритеты", подчеркнув критическую важность элемента для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики.
«
"Спрос на этот металл как никогда высок. В частности, только в 2021–23 годы ежегодный рост рынка составил порядка 30%. Вместе с тем, более 85% спроса на литий формируется со стороны производителей литий-ионных аккумуляторов для электромобилей и стационарных накопителей энергии. Ожидается, что эта доля будет только расти, в том числе в связи с активным развитием электротранспорта во всем мире", – отметил Гусаков.
Он добавил, что масштабный рост спроса на литий формирует новый технологический уклад в национальных экономиках, что требует комплексных решений и новых подходов к выстраиванию промышленной кооперации. Российские и зарубежные участники дискуссии обсудили кооперационные проекты и технологию промышленного освоения лития с участием Госкорпорации "Росатом".
Участники Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
РЭЦ расширил возможности получения сертификата "Сделано в России"
20 марта, 13:27
«
"При этом успех развития литиевой индустрии во многом зависит от расширения международного сотрудничества и создания стратегических партнерств как по освоению литиевых месторождений, так и совместного производства литиевой продукции", – резюмировал вице-президент РЭЦ.
13-й Международный форум "Атомэкспо–2024" состоялся на площадке парка науки и искусств "Сириус" при поддержке госкорпорации "Росатом". Участие в форуме, ключевая тема которого определена как "Чистая энергия: создавая будущее вместе", приняли ведущие эксперты и специалисты из нескольких десятков стран. Формат форума включает выставку и обширную деловую программу, главными темами которой традиционно являются развитие атомной энергетики как экологически чистого источника энергии; управление человеческим капиталом, создание инфраструктуры атомной энергетики, финансирование и инвестиции в энергетике, развитие неэнергетических ядерных технологий и многие другие.
 
ЭкономикаТехнологииРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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